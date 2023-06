Governo de Sergipe empossa novos agentes e escrivães da Polícia Civil

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, empossou nesta terça-feira, 20, os 70 novos agentes e escrivães da Polícia Civil, aprovados em concurso público realizado no ano de 2021. A solenidade, realizada na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), também foi marcada pela aula inaugural do Curso de Formação para os novos servidores, que vão reforçar a segurança pública, em operações de inteligência, no interior do estado.

Foram convocados 58 agentes e 12 escrivães de polícia, sendo que dez deles foram convocados como excedentes. Durante a solenidade, o governador Fábio Mitidieri falou dos desafios e da grandeza de poder servir à população, diante de um dos maiores anseios sociais, que é o sentimento de segurança e bem-estar.

“Amar o que faz e servir bem a população. Isso reflete bem o trabalho de vocês. Hoje é um dia de festa, para comemorar esse momento tão esperado e merecido, mas depois virá a cobrança da sociedade, e vocês precisam estar prontos para servir com dedicação, sem medo de pressão, mas com o dever de fazer o melhor pelo nosso estado”, disse Mitidieri aos novos empossados.

O governador também destacou a referência que tem se tornado o trabalho das forças de segurança de Sergipe na avaliação da própria população. “Em nossas pesquisas e análises internas, entre todas as pastas, a primeira colocada em avaliação foi a Segurança Pública, o que mostra que o trabalho vem sendo merecidamente reconhecido”, acrescentou.

O compromisso dos novos agentes e escrivães com a segurança e o bem-estar da população também foi ressaltado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro. “Parabenizo a todos os concursados. Esperamos que todos que estão iniciando agora a sua história na Polícia Civil se empenhem e se entreguem de coração para atender os anseios da população. Ser policial não é apenas colocar o distintivo e a arma na cintura. É preciso ir para a rua e trabalhar pela população. Espero que o empenho de vocês engrandeça ainda mais a atuação da corporação, e contribua para sensação de segurança e bem-estar da população”, frisou.

Curso de formação

Antes de iniciarem suas atividades como agentes e escrivães, os novos empossados passarão, nos próximos três meses, por um curso de formação, que conta com, aproximadamente, 50 disciplinas, 360 horas de aulas presenciais, 160 horas de ensino à distância, atividades extracurriculares e palestras. A aula inaugural do curso, realizada nesta terça-feira, foi ministrada pelo coordenador de operações da Divisão de Inteligência (Dipol), Fabiano Valois Rodrigues, que conta com 37 anos de atuação na Polícia Civil.

Escrivão é o profissional responsável por registrar, documentar e redigir declarações, inquéritos, processos e depoimentos dentro de seu ambiente de trabalho, seja o jurídico ou o policial. Além de produzir esses textos, também são de sua responsabilidade o arquivamento e a manutenção da ordem de tais documentos.

Participaram também da solenidade o deputado estadual Dr. Manuel Marcos; os secretários de Estado da Segurança Pública, João Eloy; de Governo, Cristiano Barreto; de Políticas para Mulheres, Danielle Garcia; da Administração, Lucivanda Nunes Rodrigues; e Especial de Gabinete, Tiago Andrade.

Foto: Arthur Soares