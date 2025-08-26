GOVERNO DE SERGIPE ENTREGA MAIS 50 KITS A SEGUNDA TURMA DE INTERCAMBISTAS DO ‘SERGIPE NO MUNDO’

Os estudantes da rede pública estadual de ensino que participam da segunda turma do Programa Sergipe no Mundo deram um passo decisivo no sonho de participar de um intercâmbio internacional. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sees), entregou, nesta terça-feira, 26, durante a solenidade de inauguração do novo Centro de Excelência Maria Ivanda Nascimento de Carvalho, em Aracaju, mais 50 kits de viagem aos intercambistas que embarcarão, nos dias 6 e 26 de setembro, para Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha (Espanha) e Cork (Irlanda).

Cada kit de viagem inclui mala com capacidade para até 23kg, mochila, nécessaire, camiseta, conjunto de moletom, diário de bordo, garrafa térmica (squeeze), etiquetas de bagagem, bolsa e broches com a identidade visual do programa. Além disso, os alunos também receberam um celular novo doado pela Receita Federal. Na conta dos intercambistas selecionados, o Governo de Sergipe já depositou o auxílio financeiro no valor de R$ 1.100,00 para antes da viagem, além de cerca R$ 7.041,66 que serão revertidos na moeda local durante a estada no país de destino.

O secretário de Estado da Educação e vice-governador, Zezinho Sobral, lembrou que são investimentos feitos na Educação para uma vida toda dos alunos. “Eles terão a oportunidade de ampliar o conhecimento linguístico em uma escola internacional, interagir com estudantes de várias partes do mundo e serem recebidos em uma residência por uma família anfitriã. Os intercambistas retornam com o mundo de conhecimento para Sergipe, aptos a transformarem as relações sociais, familiares e acadêmicas”, enfatizou.

Entre as autoridades presentes, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, desejou sucesso a todos e disse que os jovens voltarão com a bagagem rica em conhecimento. “Inspira alunos, que inspiram outros alunos e vai fazendo um Sergipe melhor. A educação é o que transforma, dignifica, e cada programa tem feito o diferencial no Estado”, definiu.

Alunos e pais realizam sonhos

A cada entrega dos kits, o sorriso nos rostos dos alunos conseguia traduzir a alegria e a emoção de sonhar que a primeira viagem internacional estará próxima. Os pais também embarcam no clima, mesmo que seja através do orgulho de saber que os filhos realizarão sonhos antes impossíveis.

Aluna do Centro de Excelência Djenal Tavares Queiroz, Janaína Sury embarcará para San Diego, nos Estados Unidos da América. “Agora, a ficha está caindo. Penso no embarque de avião e que terei experiências únicas”, frisou.

Acompanhado dos familiares, Pedro Orlando, aluno do Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto, de Canindé de São Francisco, disse que a ansiedade tem tomado seus dias por perceber que o projeto do Governo de Sergipe proporcionará uma vivência nunca imaginada. “Nunca pensei. Às vezes, peço que me belisquem para eu cair na realidade. Vou para Vancouver e quero aproveitar ao máximo”, destacou.

Para os pais do aluno, a emoção é ainda maior. “Estamos orgulhosos. Foi um processo tranquilo aceitar a viagem dele e saber que dará tudo certo. O apoio que estamos tendo da Secretaria, também tem sido essencial”, avaliaram Graciane Santos e Orlando Bezerra, mãe e pai do intercambista.

De encontro ao sentimento de ansiedade, a tranquilidade tem perseguido o dia a dia de Matheus Marcos, um dos dois alunos do Centro de Excelência Cleonice Soares Fonseca, em Boquim, que embarcará para Cork, na Irlanda. “Sempre soube que um dia iria estudar fora do país. Estou tranquilo. Sabia que iria escolher um país de língua inglesa porque já tenho familiaridade, já pesquisei a cultura local da Irlanda”, afirmou Matheus, ao ser interrompido pela mãe Lucineide Matos Oliveira, ao confirmar que o filho sempre falou que queria estudar fora. “Palavra tem poder”, destacou ela.

Internacionalização da educação

O programa Sergipe no Mundo está em sua segunda edição e visa a internacionalização da educação pública estadual, com investimento em 2025 de R$ 5.898.072,50, oferecendo experiências de intercâmbio de 30 dias em destinos de excelência, abrangendo, ao todo, sete países e 10 cidades.

Em 2025, o programa contempla 100 alunos, sendo 50 por turma. A primeira turma embarcou no dia 26 de julho e retornou ao Brasil no dia 24 de agosto, com estudantes contemplados para a imersão cultural em Brighton e Cambridge (Inglaterra), Málaga (Espanha), Lyon (França) e Waterford (Irlanda). Para completar a formação linguística, os estudantes, ao chegarem estão automaticamente matriculados no Centro Estadual de Idiomas.

“Toda experiência trazida do primeiro ano do programa, e trazida da primeira turma de 2025, que já retornou, estamos levando para esse novo grupo. O programa Sergipe no Mundo não se encerra com o desembarque, ele vai bem mais além. Segue com os alunos no desenvolvimento das habilidades no Centro de Idiomas. É um programa que dialoga com a realidade e a vida acadêmica dos estudantes”, completou a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional e coordenadora do Programa Sergipe no Mundo, Eliane Passos.

Foto: Silvio Oliveira