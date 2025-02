Governo de Sergipe entrega Planos de Recuperação de Áreas Degradadas para doze municípios

O Governo de Sergipe, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), entregou nesta quarta-feira, 7, os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) a 12 municípios sergipanos. A ação faz parte de uma iniciativa voltada à recuperação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, com investimento de mais de R$ 300 mil.

Os Prads foram elaborados a partir de um Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2023 entre o Governo do Estado, a Desenvolve-SE e o Ministério Público de Sergipe (MPSE). O objetivo é viabilizar a reabilitação de áreas onde funcionavam lixões em 36 municípios. O projeto conta com recursos de emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira e da deputada federal Katarina Feitoza, totalizando um aporte de R$ 1,1 milhão.

A iniciativa faz parte do projeto Lixão Mais Não – Por um Sergipe Sustentável, que tem como meta recuperar o ecossistema das áreas degradadas pelo descarte irregular de resíduos sólidos. O vice-governador Zezinho Sobral destacou a relevância da ação. “Não basta crescer economicamente, é fundamental preservar o meio ambiente. Esse investimento desonera os municípios e garante qualidade técnica para que todos sigam na mesma direção, somando esforços para a solução dos lixões”, afirmou.

Os municípios beneficiados nesta fase foram Campo do Brito, Lagarto, Salgado, Simão Dias, São Domingos, Estância, Carira, Frei Paulo, Moita Bonita, Macambira, Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida. Com a conclusão do projeto, prevista para abril, todos os 36 municípios contemplados terão recebido os Prads, totalizando um investimento de R$ 1 milhão.

A promotora de Justiça Aldeleine Barbosa, diretora do Centro de Apoio Operacional (Caop) do Meio Ambiente, reforçou a importância do projeto. “Esse trabalho começou em julho de 2023 com dois objetivos principais: encerrar os lixões ainda existentes e entregar os Prads. Já foram finalizadas 24 entregas, e até abril concluiremos as 12 restantes”, explicou.

Além da recuperação ambiental, os Prads possibilitam futuras iniciativas para dar novas funções às áreas reabilitadas, como a criação de parques públicos, pequenas usinas de energia e laboratórios de inovação. “Os planos orientam as medidas necessárias para a descontaminação do solo e lençóis freáticos, permitindo a revitalização da vegetação e a devolução dessas áreas à sociedade”, ressaltou o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Com a entrega dos Prads, o Governo de Sergipe reforça o compromisso com políticas de desenvolvimento sustentável, promovendo a economia verde e a qualidade de vida da população.