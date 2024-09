GOVERNO DE SERGIPE EXECUTOU MAIS DE 600 MIL METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 20 MESES

Boa parte da população que mora no interior de Sergipe, principalmente nos povoados, sonha em ter a rua asfaltada, em dar adeus às dificuldades de locomoção pela ausência desse tipo de infraestrutura. Nos últimos 20 meses, o Governo do Estado tem se empenhado em mudar essa realidade, alcançando a marca de 696.245,86 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Essa conquista não é apenas um número, representa a melhoria na qualidade de vida dos sergipanos, que agora desfrutam de vias sem lama e poeira.

Sob a liderança do governador Fábio Mitidieri e com a execução das obras pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), o investimento em mobilidade urbana tem sido uma prioridade. Com um aporte de R$ 45.225.980,90, foram asfaltadas ruas e avenidas tanto na zona rural quanto urbana de 41 municípios. “O Governo do Estado tem dado muita atenção a isso desde o início da gestão. Então, após cada autorização da ordem de serviço, nós já começamos de imediato os trabalhos. Acompanhamos cada etapa para garantir que tudo seja realizado dentro do cronograma e com a qualidade necessária”, ressalta o secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque.

Famílias de localidades como Propriá, Aquidabã, Cumbe, Santana do São Francisco, Porto da Folha, Pedrinhas, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Estância, Umbaúba, Canhoba, Amparo do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Carmópolis, Ilha das Flores, Frei Paulo, Brejo Grande, Capela, Aracaju, Divina Pastora, Riachuelo, Graccho Cardoso, Pirambu, Japaratuba, Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora das Dores, Moita Bonita, Carira, Cedro de São João, Itabi, Pedra Mole, São Domingos, Tobias Barreto, Areia Branca, Muribeca, Boquim, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, General Maynard e Siriri comprovam os benefícios dessa nova realidade.

Os canindeenses não escondem a alegria com as obras de pavimentação asfáltica executadas pelo Governo do Estado no município, que fica a 213 km da capital. A intervenção contempla a pavimentação da Avenida Otávio Fernandes de Souza e das ruas Alfredo A. dos Santos, Ayrton Senna, Aydeé de Carvalho, Delfina Fernandes, Dom Juvêncio de Brito, Epifânio Feitosa da Silva e Galdino Ferreira, totalizando 20.000 m² e R$ 1.557.200,00 em investimentos. A moradora Rosinete Rodrigues de Lima, 54 anos, disse que as obras foram muito bem vindas em Canindé. “Calçamento pra quem não tem, melhoramento de outras ruas. A cidade só tem a ganhar com todos esses benefícios”, afirmou a dona de casa.

Para a moradora de Gararu, a servidora pública aposentada Maria Brito Góes, 64 anos, as ruas asfaltadas não apenas facilitam a locomoção, mas também promovem uma integração mais harmoniosa entre pedestres e veículos nas comunidades. “Estou feliz não apenas por mim, mas porque diversas famílias foram beneficiadas e está mais cômodo para andar a pé, de bicicleta, moto, carro. É uma obra que melhorou a vida de todos nós e deixou as vias da nossa comunidade ainda mais bonitas”, disse.

Foto: Marcos Rodrigues