Governo de Sergipe firma protocolo para implantação de um centro de diagnóstico em Carmópolis

Nesta terça-feira, 25, o governador Fábio Mitidieri assinou, no Palácio dos Despachos, Protocolo de Intenções com o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (Conivales) e a Prefeitura de Carmópolis. A parceria visa implantar um Centro de Diagnóstico na cidade, que atenderá a população dos municípios consorciados e conveniados ao Conivales.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, o principal objetivo do novo centro é oferecer à população da região a realização de exames de média e alta complexidade, com um foco especial em exames cardiológicos e de imagem. “Estamos assinando um protocolo de intenções entre o Estado de Sergipe, o consórcio Conivales e a Prefeitura de Carmópolis, para construir um centro de diagnóstico por imagem, permitindo que milhares de sergipanos sejam atendidos. O Estado entra como contrapartida, com recurso para que seja feita a construção do imóvel, que já existe, e que será adaptado para que possa ser utilizado para a realização desses exames”, pontuou.

Fábio destacou que já são 45 municípios atendidos pelo consórcio, o que corresponde a cerca de 637.000 habitantes. No ano passado, mais de 200 mil atendimentos foram realizados por meio do consórcio, e a expectativa é que esses números sejam ampliados. “Com isso, vamos descentralizar o serviço, gerar mais qualidade, mais conforto na assistência para a população”, apontou Mitidieri.

Além disso, o Conivales atuará na captação de recursos junto à bancada de deputados federais e senadores de Sergipe, visando garantir a execução regular do projeto. Os recursos provenientes de emendas parlamentares serão direcionados por meio do Fundo Estadual de Saúde.

As especificações e o desenvolvimento dos objetivos e etapas de execução do projeto serão definidos no Plano de Trabalho, que será aprovado entre as partes envolvidas e formalizado por meio de um convênio. O acordo prevê a implementação de ações conjuntas, a mobilização de agentes e serviços e a soma de esforços para a concretização do centro.

A unidade de saúde será instalada em um prédio cedido pelo município de Carmópolis, localizado na Praça das Flores, no Centro da cidade. A prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz, exaltou os benefícios com a formalização do protocolo. “Vai ser muito bom, porque a gente sabe quanto vai movimentar o comércio, e vai facilitar também a vida do nosso povo por meio dos atendimentos, além de aproveitar da melhor maneira o local onde será implantado o centro de diagnóstico”, afirmou.

O presidente do Conivales, Franklin Freire, apontou que a previsão é que o centro de imagem possa realizar mil atendimentos por dia. “A estrutura que está sendo concretizada agora está pronta para atender mil pessoas, entre consultas e exames de imagem, então nós temos mil pessoas diretamente sendo atendidas todos os dias nesse centro lá em Carmópolis. Isso vai desafogar muito a parte do Estado e também os municípios que precisam desse atendimento”, expôs.

Conivales

O Conivales é um consórcio público intermunicipal multifinalitário que tem como um de seus principais objetivos promover ações de administração e desenvolvimento de saúde pública. Entre seus serviços estão a prestação de cuidados especializados de média e alta complexidade, incluindo policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), assistência farmacêutica e Centros de Reabilitação, sempre em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O ato de assinatura do Protocolo de Intenções contou ainda com a presença do deputado estadual Cristiano Cavalcante; vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França; secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro; secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo; procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, além de demais representantes da Conivales.

ASN – Foto: Arthur Soares