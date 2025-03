Governo de SE implementa estratégia para fortalecer a inovação aberta no estado através do CatalisaGov

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), lançou na última quarta-feira, 12, o CatalisaGov Sergipe, uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para execução da iniciativa que busca impulsionar a contratação de soluções inovadoras, promovendo mais modernidade e eficiência do gasto público. O evento reúne o ecossistema local de Inovação e segue até esta quinta-feira, 13, no Caju Hub, com a finalidade de mapear e elaborar o programa de inovação aberta pelo estado, que nasce com o objetivo de traçar soluções inovadoras, nesta primeira etapa, para a Defesa Civil de Sergipe.

“A gente tem uma expectativa de que, até janeiro ou fevereiro de 2026, seja concluída a etapa de identificação, prototipação e contratação, que é o que preconiza o Catalisa. E, com essa experiência que vai ser absorvida do processo do Catalisa, fazer uma modelagem nossa na Seplan, para que, no Laboratório de Inovação de Sergipe, sejam lançados novos desafios para outras secretarias”, explica o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

A programação do lançamento contempla os Workshops ‘Inovação Aberta e Desafios’ e ‘Mapeamento e Priorização dos Desafios’ para avaliar o método de aplicação do CatalisaGov de acordo com o contexto local e, desta forma, buscar soluções mais efetivas para estimular e apoiar a inovação no setor público, modernizar serviços públicos, colaborar entre setores e atores do ecossistema. Para isso, o Sebrae realizou a contratação da Neo Ventures, empresa especialista em inovação que será parceira operacional do programa em Sergipe.

“O Sebrae Sergipe fez uma parceria com o Estado para apoiar o governo e suas secretarias e órgãos estaduais a identificar, priorizar os desafios, e passar por todo processo de compra pública de inovação para, lá na frente, ter a colaboração de pequenos negócios inovadores, resolver desafios e prestar um melhor serviço público para a sociedade sergipana”, destaca o gestor do CatalisaGov no Sebrae Nacional, Rafael Castro.

A parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae é uma oportunidade, também, de entender que é possível modernizar os serviços públicos por meio das ações de Inovação oferecidas por pequenos negócios, como as startups. O CatalisaGov utiliza uma metodologia própria que orienta, acompanha os gestores públicos em todo o processo, jornada das compras públicas de inovação para dar mais efetividade e segurança jurídica às compras públicas de inovação.

Baseado no Marco Legal das Startups, o CatalisaGov tem como objetivo aproximar startups e pequenos negócios inovadores do setor público, entendendo que essas instituições podem colaborar para a transformação da realidade de municípios, solucionando problemas por meio da inovação e utilizando a tecnologia a favor do município e da população.

