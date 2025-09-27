GOVERNO DE SERGIPE IMPULSIONA PRODUÇÃO COM FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Teve início, nesta sexta-feira, 26, a 2ª Feira Sergipana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). O evento, que segue até este domingo, 28, acontece em frente ao Farol do bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Com presença de 90 expositores, a iniciativa potencializa a produção artesanal e de itens alimentícios no estado, fortalecendo a agricultura familiar local. A abertura da feira contou com a apresentação do grupo Coral Vozes da Terra e da Orquestra Jovem de Sergipe, além da presença de autoridades estaduais e federais.

Para o secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca Ramos da Silva, o evento funciona como vitrine dos produtos da agricultura familiar e da economia solidária. “É uma feira que percorre todo o Nordeste e chega aqui, em Sergipe, para dar mais visibilidade a todo o trabalho feito por produtores e artesãos do nosso estado. É uma união de forças entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Consórcio Nordeste e Governo do Estado para mostrar o potencial dessa atividade. O benefício é a geração de emprego e renda, atraindo visitantes e turistas que passam pela Orla”, destacou.

Das 14h às 22h, a feira conta com produtos diversos de agricultores familiares, integrantes de comunidades tradicionais, assentados, pescadores, extrativistas e artesãos de todas as regiões do estado. A variedade é extensa e inclui desde biscoitos artesanais e mel orgânico a bolsas e chapéus produzidos a partir de palha seca. As mercadorias encontradas na feira são de base agroecológica, minimamente processadas, e de artesanato.

Parte do Circuito de Feira da Agricultura Familiar da Câmara Temática do Consórcio Nordeste, a proposta da ação é ampliar o acesso a novos mercados aos pequenos produtores sergipanos. O evento também visa possibilitar a troca de experiências entre produtores de todas as regiões de Sergipe, promover alimentação saudável à população e integrar culturalmente os moradores das áreas urbana e rural do estado.

Reconhecimento e interação

Segundo o presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Gilson dos Anjos, o evento valoriza a contribuição dos pequenos agricultores para colocar comida na mesa da população. “É um público que sustenta o Brasil. Praticamente 80% do que os brasileiros comem, e Sergipe está incluso aí, vêm do produtor familiar, e aqui é uma oportunidade em que o Governo de Sergipe mostra o potencial desse segmento e dos artesãos. Vai ajudar o sergipano a entender e conhecer a importância da agricultura familiar”, enfatizou.

A feira é, ainda, um espaço de interação importante entre quem produz e quem consome. Foi o que explicou o coordenador técnico do Programa de Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis nos Territórios da Cidadania da Região Nordeste do Brasil do Consórcio Nordeste, Humberto Oliveira. “Esses produtos são produzidos no próprio estado de Sergipe, nos nossos territórios, e nós precisamos valorizar isso. O consumidor tem o contato direto com a produção que, por trás, estão as famílias que vivem disso”, afirmou.

No evento, os participantes têm acesso a informações e orientações técnicas sobre iniciativas estaduais e federais voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. O gerente executivo do Branco do Nordeste, Erison Aurélio de Azevedo, ressaltou a importância da feira como um polo de vendas, trocas de experiências e fortalecimento da produção rural e do artesanato. “E o Banco do Nordeste está presente, tirando dúvidas e divulgando as linhas de crédito para os pequenos produtores. Essa é uma iniciativa onde os expositores e os visitantes ganham”, frisou.

Para o representante da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Sergipe, Rafael da Silva Oliveira, a ação também contribui para o reforço de tradições. “Representamos, aqui, 16 cooperativas beneficiadas pela exposição na feira. Aqui, quem é da cidade pode ter acesso a comida de verdade, produzida em Sergipe. É uma feira que tem dentro de si as nossas identidades e as nossas raízes, mantendo as tradições”, enfatizou.

Evento

A programação da 2ª Feira Sergipana da Agricultura Familiar e Economia Solidária continua durante o fim de semana. Além dos produtos, os visitantes poderão aproveitar apresentações de música e manifestações da cultura popular sergipana – confira toda a agenda clicando aqui.

Apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Cultura, a iniciativa é realizada em parceria com as secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Comunicação Social (Secom) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste.

Foto: Erick O’Hara