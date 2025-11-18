Governo inaugura quadras poliesportivas e reformas de escolas estaduais em  Nossa Senhora do Socorro

Com o compromisso de fortalecer a infraestrutura escolar e ampliar os espaços de aprendizagem e convivência para estudantes da rede pública estadual de ensino, o governador Fábio Mitidieri inaugurou, nesta terça-feira, 17, duas importantes obras em Nossa Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju. A primeira inauguração foi a quadra de esportes coberta, com vestiários, do Colégio Estadual Professor José Barreto Fontes, no conjunto Fernando Collor. Já no conjunto Jardim, foi entregue a reforma da quadra e a construção de vestiários, além da climatização da Escola Estadual Professora Júlia Teles.

Com essas duas entregas, a gestão contabiliza 83 obras concluídas para a educação em dois anos e onze meses, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe de elevar a qualidade dos ambientes escolares. Durante a entrega da reforma do Colégio Estadual Professor José Barreto Fontes, o governador destacou a relevância da obra para a comunidade escolar. Ele lembrou que a última reforma da unidade havia ocorrido há 17 anos e ressaltou que a iniciativa representa mais do que infraestrutura: significa dignidade, acolhimento e novas oportunidades para os estudantes.

“São duas entregas aqui, em Socorro, para a Educação. Ao todo já são 83ª obras, mostrando que o avanço e os investimentos que a gente tem feito têm dado resultado. A alegria dos alunos mostra isso, porque aqui é muito mais do que uma quadra; é quadra, vestiário, todas as salas climatizadas. É um investimento de R$ 2,7 milhões na reforma desta escola, mantendo a média de uma escola entregue a cada 12 dias. Já estamos chegando aos dois anos e onze meses de gestão e, graças a Deus, podemos continuar nessa mesma pegada, investindo ainda mais na educação tanto na capital quanto no interior”, afirmou o governador, ao destacar que, neste ano, essa já é a quinta escola reformada entregue em Nossa Senhora do Socorro.

A unidade, vinculada à Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (DRE 8), atende turmas do Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio Regular e do Programa de Enfrentamento à Distorção Idade-Série (Prosic). A obra recebeu investimento de R$ 2.701.156,34, incluindo construção de vestiários masculinos, femininos e acessíveis, climatização, modernização da quadra e instalação de novos equipamentos esportivos.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou a importância das entregas. “Toda a escola aqui, no José Barreto Fontes, no Fernando Collor, conta com a estrutura que temos nessa unidade é igual, senão melhor, do que qualquer outra do Estado de Sergipe e do Brasil. Além da quadra e dos vestiários, a escola foi totalmente reformada, do muro às salas de aula, todas climatizadas. É um investimento significativo para a comunidade do Fernando Collor. São mais de 700 alunos do Ensino Médio. É uma escola que tem avançado, que tem participação ativa da comunidade. Sobre a Escola Júlia Teles, é outra obra importante, no Conjunto Jardim. Estamos ampliando ainda o Frei Inocêncio e trabalhando na recuperação de outras unidades e o serviço não para”, contou.

A diretora da unidade escolar, Susyane Chagas Santos, celebrou a conquista. “A mudança de vida que eles têm agora, com todo o projeto e os programas que o governo nos oferece, faz toda a diferença no sistema educacional. Impacta direta e positivamente no processo de ensino e aprendizagem, no conforto, na capacidade de aprender, nas condições de vida deles e na vontade de estar na escola. Hoje eles têm tablets, climatização, uma quadra de esportes que acolhe e incentiva. O esporte é fundamental para a saúde dos alunos, para o desenvolvimento educacional e para a nova expectativa de vida deles. Com certeza, é uma mudança total na vida desses estudantes e da comunidade do Fernando Collor”, comemorou.

A aluna Ingride Adacia, do 2º ano, destacou a importância das melhorias. “Esta quadra é mais que concreto. Ela é reflexo dos nossos esforços, da nossa paciência e, acima de tudo, do nosso amor por esta história. Hoje, vivemos o sonho, e é apenas o começo de muitas coisas”, agradeceu.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, destacou o impacto das melhorias para a educação de Nossa Senhora do Socorro. “É no olhar de cada jovem que a gente percebe a esperança por um futuro melhor. Não tenho dúvida nenhuma que o Barretão no próximo ano estará na Escola Nota 10. Parabéns, governador, por cuidar de Socorro”, disse o prefeito que ainda evnidenciou outras ações realizada pelo Estado no município, a exemplo da duplicação da ponte do Conjunto João Alves, urbanização do Guajará entre outras.

Escola Estadual Professora Júlia Teles

A Escola Estadual Professora Júlia Teles, também integrante da DRE 8, recebeu investimento de R$ 2.909.226,05 para reforma da quadra, construção de vestiários, climatização de salas e modernização completa da infraestrutura interna e externa. A unidade é considerada estratégica para a aprendizagem no Conjunto Jardim.

O chefe do Executivo estadual também comentou sobre a entrega. “É a 83ª escola que a gente entrega reformada na nossa gestão. Uma escola nova, praticamente totalmente ampliada e reformada. Só de escolas climatizadas, nós estamos chegando agora a 230. Quando nós chegamos ao governo eram 36. Hoje nós temos 229 escolas climatizadas. É um número muito expressivo que mostra nosso compromisso com a educação pública de qualidade”, concluiu o governador.

A diretora Rosenilde Santos celebrou o novo momento da unidade. “Esse é o momento de celebrar a vitória da educação. Hoje, a Escola Júlia Teles é um projeto de vida da nossa comunidade. Nós resgatamos dignidade e principalmente o sonho dessa garotada”, celebrou.

O aluno Kauan dos Santos, monitor da escola, também registrou sua gratidão. “Não estamos apenas inaugurando melhorias, estamos celebrando um avanço real na qualidade de nossa educação. Estudar em um ambiente confortável faz diferença, melhora o rendimento e mostra que nosso aprendizado está sendo levado a sério. Que esta inauguração marque o início de uma etapa mais forte, mais humana e mais promissora para todos nós”, afirmou.

Investimentos

Entre 2023 e 2025, o Governo de Sergipe já entregou 83 obras educacionais, sendo 50 quadras poliesportivas e 33 escolas reformadas, com investimentos superiores a R$ 187 milhões. Além disso, mais de 227 escolas já foram climatizadas, totalizando 4.627 aparelhos instalados, em um investimento superior a R$ 141 milhões.

Foto: Reinaldo Moura