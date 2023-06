Governo de Sergipe informa que o trânsito em trecho da Rodovia Inácio Barbosa, em Aracaju, está bloqueado

Após a pista e ciclovia no trecho da Rodovia Inácio Barbosa (Orla Sul) cederem, devido ao procedimento necessário de desobstrução de tubulação de drenagem que vem sendo realizado pela Prefeitura de Aracaju, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), bloqueou o trânsito na localidade. O acesso até as imediações do Condomínio Morada da Praia, vindo da cidade, pode ser feito pela respectiva rodovia. No entanto, no sentido contrário, para chegar ao condomínio Portal das Águas e ao bar e restaurante Ibisco, o condutor deve seguir pela Avenida Melício Machado em direção à Rodovia dos Náufragos até a rótula da Inácio Barbosa, nas proximidades do Mosqueiro ou da afluência ao Condomínio Praias do Sul.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, garante que a medida é necessária até que os serviços de recuperação da rodovia e da ciclovia sejam realizados. “Até fazer toda a aprovação do projeto mais a ordem de serviços, a gente vai precisar ficar uns 30 dias, aproximadamente, nessa situação. A CPRv está nos ajudando nesse controle das rotas. Bloqueamos a pista com manilhas que foram emprestadas pela Prefeitura de Aracaju e a Defesa Civil está permanentemente avaliando a situação. Estamos todos trabalhando para que o mais rápido possível a gente possa socorrer tanto a população que está ilhada quanto recuperar a rodovia”, afirma.

Luiz Roberto explica que, paralelamente à reconstrução da rodovia, o escoamento da água que está acumulada na Zona de Expansão continuará acontecendo. “O sistema de drenagem ainda é para as lagoas que precisam escoar. O mês de maio chegou a chover 540mm, diferentemente do que aconteceu no ano passado, quando choveu algo em torno de 260mm a 270mm. Em junho agora já está próximo dos 300mm. Isso não acontecia já há algum tempo. Foi uma decisão equivocada de, no passado, permitirem fechar os extravasadores daqui que levavam para o mar. Acabou rompendo. Poderiam permanecer abertas com monitoramento das questões ambientais envolvidas. Drenava em caso de muita chuva”, diz.

Segundo o secretário, ainda nesta semana, foi realizada a intervenção do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) com a Operação Tapa Buracos na Rodovia dos Náufragos. “Por causa justamente dessa drenagem não existente, você não pode fazer uma reestruturação em toda a rodovia, pois seria jogar dinheiro fora. Não é só colocar massa asfáltica e não ter rede de drenagem. Isso acabaria rapidamente danificando novamente o asfalto”, detalha.

Luiz Roberto assegura que a Sedurbi, a Defesa Civil estadual, o DER, a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), estão todos empenhados em resolver a situação. “O Governo do Estado como um todo está mobilizado. Conversei com a presidente da Adema que encaminhou de imediato os técnicos para fazer a análise da água e garantir as questões ambientais. Trouxemos as empresas para avaliar o serviço in loco e já solicitamos o orçamento. Foi autorizada pelo governador uma contratação emergencial para que a gente recupere a pista, paralelamente deixando o dreno sendo feito”.

Para finalizar, ele acrescenta que tudo o que vem acontecendo também está no radar da Prefeitura de Aracaju, no que diz respeito ao projeto de macrodrenagem que já está pronto aguardando só a liberação do empréstimo para que comece a execução da obra, bem como a reestruturação pelo DER da Rodovia dos Náufragos. “Então, é o Governo do Estado junto com a Prefeitura de Aracaju para solucionar o quanto antes essa questão da Zona de Expansão. A solução aqui vai ser definitiva e por isso a gente pede também a compreensão da população, porque a gente sabe que obra é incômodo, mas ela é necessária”, conclui Luiz Roberto, ao falar da obra de recuperação da Rodovia Inácio Barbosa.

Com informações e foto: Ascom/Sedurbi