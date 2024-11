GOVERNO DE SERGIPE INTEGRA MISSÃO INTERNACIONAL NA EUROPA VOLTADA À DISCUSSÃO DE TEMAS DE PLANEJAMENTO

O Governo de Sergipe, representado pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Julio Filgueira, integrou a comitiva de secretários de planejamento de todo o país que participou da Missão Internacional do Conselho de Secretarias de Planejamento (Conseplan) à Europa entre os dias 4 e 8 de novembro.

A programação contou com agendas institucionais nas cidades de Paris e Bruxelas, com visitas à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), à União Europeia e ao Parlamento Europeu. O grupo de secretários também participou de reunião com a Embaixada do Brasil em Paris (França) com diplomatas da Delegação junto a organizações internacionais econômicas sediadas em Paris (DELBRASPAR), para discutir a relação Brasil-OCDE em áreas como governança pública, governança orçamentária e planejamento.

Objetivo da missão do Conseplan é consolidar uma cooperação entre o conselho, a OCDE e a Comissão Europeia para fortalecimento de parcerias para o desenvolvimento sustentável do Brasil, através da discussão de temas como desenvolvimento regional, governança, finanças subnacionais, orçamento por desempenho e a coordenação de atores para a entrega de políticas públicas eficientes.

Para o secretário Julio Filgueira, a partir das visitas conduzidas pelo Conseplan, foi possível perceber que o Brasil está alinhado com o que há de mais contemporâneo na estruturação do Orçamento Público e também com as ações que levam ao planejamento de longo prazo. “Foi uma missão que contribuiu para que Sergipe pudesse alinhar ainda mais a nossa sistemática de orçamento, a exemplo deste ano com a introdução de novos mecanismos de consulta e participação popular, mas sobretudo o alinhamento em torno do Sergipe 2050, que é essa grande ação que temos realizado junto com a Agência Desenvolve-SE para organizar o nosso planejamento de longo prazo”, detalhou o secretário.

A secretária Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Virgínia de Ângelis, que também compôs a comitiva do Conseplan, destacou a importância da participação na missão, que também pode contribuir para a Estratégia Brasil 2050 que vem sendo construída pelo Governo Federal. “Nós, enquanto membros desta grande rede de planejamento e orçamento federal e estadual, estamos muito empenhados em promover essas discussões e modernizar o planejamento e orçamento, transformando-os em motores para o desenvolvimento do país”, afirmou.

ASN – Foto: Conseplan