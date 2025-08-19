Governo de Sergipe investe em escolas estaduais de Japaratuba

O município de Japaratuba, no leste sergipano, receberá nesta quarta-feira, 19, na sede da Diretoria Regional de Educação 4 (DRE 4), a segunda edição do ‘Seed Itinerante’, que tem como objetivo aproximar a gestão estadual da comunidade escolar. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A pauta gira em torno dos indicadores pedagógicos, das estratégias de planejamento, dos financiamentos educacionais, projetos e investimentos, e reunirá os diretores de unidades escolares dos nove municípios circunscritos à Regional de Educação – Japaratuba, Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri.

Essa é a segunda reunião itinerante da educação estadual nos territórios sergipanos. A primeira aconteceu na sede da Diretoria Regional de Educação do baixo São Francisco, em Propriá, no último dia 14 de agosto, e contou com a participação de gestores de todas as unidades escolares circunscritas à Regional, além de secretários municipais e prefeitos.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral ressaltou que a intenção dos encontros é aproximar a gestão educacional com a comunidade escolar em torno de uma pauta contínua de investimentos educacionais para a região. “Lançamos essa proposta de encontro para dialogar e montar estratégias de acompanhamento em todas as diretorias. A base do encontro é a reunião pedagógica, na qual buscamos avanços no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe e no Sistema de Avaliação da Educação Básica, melhoria da gestão para a aprendizagem, fortalecimento da alfabetização e da relação com os municípios. Também temos a oportunidade de visitar municípios e acompanhar obras em andamento”, destacou.

Investimentos

A DRE 4 engloba nove municípios, oferta que contribui com a rede estadual com matrícula de 7.311 alunos, distribuídos em 16 unidades escolares, dentre os quais 907 são alunos matriculados nas turmas dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de Japaratuba, no Colégio Estadual José de Matos Teles e no Centro de Excelência Senador Gonçalo Rollemberg.

Para levar conforto, comodidade e acolhimento à comunidade escolar, as duas escolas estaduais de Japaratuba são 100% climatizadas e há intervenções e manutenção constantes, com previsão de reforma e ampliação das unidades educacionais.

Zezinho Sobral lembrou que Japaratuba, como os outros oito municípios integrantes do território educacional do leste sergipano, recebem investimentos contínuos, como o projeto ‘Sinta o Clima’, que já universalizou a climatização nas escolas de Japaratuba e pretende levar climatização para todas as 318 escolas estaduais.

Há também os programas ‘Acolher’, ‘Cuidar-SE’ e ‘Educação Conectada’, além do planejamento do Governo de Sergipe em projetar um novo centro de excelência em Japaratuba e um projeto básico de reforma em andamento para o Colégio Estadual José de Matos Telles, orçados em torno de R$ 17.135.114,22.

