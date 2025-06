Governo de Sergipe investe mais de R$ 133 mi em obras de infraestrutura no município de Feira Nova

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está promovendo um significativo impulso na infraestrutura no município de Feira Nova, no Médio Sertão sergipano, com um investimento total que supera R$ 133 milhões em obras rodoviárias estratégicas. As intervenções visam melhorar a conectividade, a segurança e a fluidez do tráfego em importantes eixos viários da região.

O diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, ressalta a importância desses investimentos para o desenvolvimento do estado. “Essas obras são fundamentais para o Médio Sertão sergipano. Além de garantir mais segurança e conforto para quem trafega por essas rodovias, elas impulsionarão o escoamento da produção local, o turismo e a economia de toda a região. Estamos comprometidos em entregar infraestrutura de qualidade que transforme a vida dos sergipanos”, enfatiza.

Um dos pilares dessas intervenções é a restauração do pavimento da rodovia SE-170, no trecho que liga a rodovia SE-220, no município de Graccho Cardoso, ao entroncamento da rodovia SE-230, no município de Feira Nova, abrangendo uma extensão de 13,56 km. Com um investimento de R$ 25.720.490,20, a obra já atingiu 27% de execução, prometendo transformar as condições de trafegabilidade para moradores e motoristas.

Além da restauração em andamento, o DER/SE se prepara para a obra de implantação de um novo segmento da rodovia SE-170, que ligará o município de Feira Nova ao município de São Miguel do Aleixo, com uma extensão de, aproximadamente, 17,38 km. Este projeto, orçado em R$ 38.469.026,10, aguarda as licenças ambientais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para dar início aos serviços. A expectativa é que a nova via impulsione o desenvolvimento regional e facilite o acesso a essas localidades.

O terceiro investimento na região é a implantação de pavimentação asfáltica em 33,58 km da rodovia SE-175, partindo do povoado Pias até o município de Feira Nova. A licitação já está concluída e o contrato em fase de elaboração. Este trecho representa o maior investimento individual, totalizando R$ 69.264.000,00, e faz parte da Rodovia do Leite, cuja conclusão consolidará uma malha rodoviária moderna e eficiente para a região.

Com um planejamento estratégico e a execução de obras de grande porte, o Governo de Sergipe, por meio do DER/SE, reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura rodoviária, conectando municípios e promovendo o progresso em todas as regiões do estado.

Foto: Ascom DER/SE