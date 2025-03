GOVERNO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 30 MI EM RODOVIA QUE LIGARÁ OS POVOADOS LAGOA DA VOLTA E LINDA FRANÇA

A obra da rodovia que ligará os povoados Lagoa da Volta e Linda França, no município de Porto da Folha, segue o cronograma previsto pelo Governo do Estado e está 25% concluída. Inserida no Pró-Rodovias, que é um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia (Avança Sergipe), a intervenção, realizada por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), tem como objetivo contribuir significativamente para o desenvolvimento da região, facilitando a mobilidade dos moradores, garantindo vias mais seguras e confortáveis para a população porto-folhense e região.

Com um investimento de mais de R$ 30 milhões, a obra contempla os serviços de aproximadamente 7,6 quilômetros de pavimentação asfáltica na rodovia SE-200, no trecho do entroncamento SE-317 até o povoado Lagoa da Volta, bem como 8,26 quilômetros no trecho que liga o Povoado Lagoa da Volta ao Povoado Linda França, no município de Porto da Folha.

Segundo o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, esta era uma obra aguardada pela população de Porto-Folha. “Há mais de 50 anos esperavam por isso, e agora os moradores estão vendo suas necessidades serem atendidas pelo governador Fábio Mitidieri com a implantação desta nova rodovia, que vai contribuir principalmente para quem mora na zona rural, facilitando o acesso à cidade”, destacou.

A rodovia servirá também para escoar a produção do município. “É uma obra de grande importância, porque promove melhorias estruturais significativas, com vias mais seguras e confortáveis, impulsionando o crescimento econômico no município”, disse o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque.

Foto: Ascom DER