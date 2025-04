GOVERNO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 6 MILHÕES NA RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA NO MUNICÍPIO DE CAPELA

O Governo de Sergipe, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), já iniciou os serviços de reconstrução da rodovia SE-438, popularmente conhecida como rodovia Santa Clara, no município de Capela. Com investimento total de mais de R$ 6 milhões, o projeto de revitalização é abrangente e inclui a construção de uma ponte.

A estrutura terá dimensões de 10 metros de largura por 21 metros de comprimento, visando garantir maior segurança e fluidez no tráfego. Além da construção da ponte, a obra contemplará a recuperação da terraplenagem e a pavimentação de um trecho de aproximadamente 500 metros da SE-438, precisamente entre os quilômetros 2,60 e 3,085.

“A reconstrução da rodovia Santa Clara é uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura viária, visando proporcionar mais segurança e conforto para a população sergipana. Estamos empenhados em entregar uma rodovia totalmente revitalizada e segura para todos os usuários”, afirma o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves.

Com o prazo de conclusão previsto em 180 dias, o diretor técnico Igor Albuquerque destaca a agilidade dos serviços para que a obra seja entregue em breve. “Nossas equipes já estão mobilizadas e vamos trabalhar com celeridade, mas sem abrir mão da qualidade, para que os serviços de construção desta ponte e a revitalização dessa rodovia, tão importante para o escoamento da produção e o acesso aos serviços essenciais, sejam concluídos o mais breve possível”, destaca.

Rotas alternativas durante a execução da obra

Para atenuar o impacto da interdição da rodovia SE-438 durante o período de execução dos serviços, o DER/SE informa que as seguintes vias poderão ser utilizadas como rotas alternativas:

SE-339: Ligando o Povoado Pirunga a Capela.

SE-226: Acesso a Capela via BR-101, passando pelo Povoado Miranda.

SE-339: Ligando Capela a Nossa Senhora das Dores.

Por Gilmara Costa – foto assessoria