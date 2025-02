GOVERNO DE SERGIPE JÁ INVESTIU R$ 76 MI EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 52 MUNICÍPIOS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), executou pavimentação asfáltica, nos últimos dois anos, em 52 municípios, o equivalente a uma rodovia construída entre Aracaju e Porto da Folha, no alto sertão, que possui 180 quilômetros ou 1.100.000,00 m². De Boquim, no sul sergipano, a Brejo Grande, no baixo São Francisco, centenas de vias nos oito territórios receberam R$ 76.283.210,91 em investimentos, e foram modificadas por causa da aplicação do pavimento em asfalto, o que resultou em mudanças significativas na trafegabilidade de todas elas.

O impacto dessas 84 intervenções resulta diretamente em mais qualidade de vida para a população, uma vez que, por ser resistente e durável, a superfície lisa proporciona mais segurança no tráfego.

Mudanças evidentes

Os serviços de pavimentação não contemplam apenas as zonas urbanas. No povoado São Mateus, distante 37 quilômetros da sede de Gararu, o benefício chegou e modificou a vida dos moradores. “Com o asfalto, a locomoção facilitou a vida de quem mora por aqui, principalmente para os condutores, já que além de facilitar a mobilidade, vai reduzir a ida dos veículos às oficinas”, ressaltou o lavrador Eribaldo Albuquerque Melo, de 55 anos.

Residente no povoado Lagoa Grande, em Carira, Adeildes Bernardes, 38, disse que as intervenções foram muito importantes “Esse tipo de obra melhorou as ruas, principalmente para quem mora distante. O bom é que durante o tempo em que elas foram feitas também surgiram empregos temporários. Foi bom para a cidade e para o povo”, afirmou a dona de casa.

Em Carmópolis, o dia a dia das centenas de famílias que moram no conjunto habitacional Fernando França tornaram-se mais cômodos e práticos, em razão do asfalto que mudou o cenário de travessas, ruas e praças, totalizando cinco quilômetros de asfalto em 24 vias. Morador de uma delas, o auxiliar administrativo Vinicius Rodrigues frisou que algumas mudanças já são evidentes. “Qualquer via pública urbanizada é uma porta aberta para melhorias e novos investimentos. Aqui a vida mudou, vários moradores reformaram as casas, já surgiu um novo estabelecimento comercial, em muitos casos o valor dos imóveis aumentou 50%. Ficou bonito, bastante organizado. Estamos orgulhosos e temos a sensação de que vivemos em um condomínio fechado”, avaliou o auxiliar administrativo de 24 anos.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, destacou algumas vantagens proporcionadas por este tipo de serviço. “A pavimentação asfáltica é uma opção inteligente para locais com alta intensidade de tráfego, pois possui uma vida útil mais longa e é capaz de suportar muito peso sem danificar a superfície”, detalhou.

Ainda segundo Luiz Roberto, ao conceber essas ações, o Governo do Estado desencadeia uma série de benefícios. “Mesmo sendo uma opção econômica por ter um custo mais baixo em relação aos demais tipos de pavimentação, muitos municípios não dispõem de recursos para executá-las, o que vem a ser uma contribuição importante para as gestões. Lembrando, ainda, que durante a fase de execução, são gerados empregos provisórios e a economia local tem um movimento maior. Além disso, as obras tornam os locais mais bonitos, valorizam os imóveis, elevam a autoestima e criam uma boa imagem para os visitantes”, enfatizou.

