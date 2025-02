GOVERNO DE SE LANÇA EDITAL DO TROFÉU “SER CRIANÇA” PARA INCENTIVAR BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À 1ª INFÂNCIA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), lança o edital do Troféu ‘Ser Criança’, uma iniciativa que busca reconhecer e premiar municípios que se destacam na implementação de políticas e projetos voltados à primeira infância. O edital tem como objetivo estimular a criação e o aprimoramento de ações que assegurem a proteção, o desenvolvimento e a inclusão de crianças de 0 a 6 anos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

A premiação faz parte da Política Estadual instituída pela Lei nº 9.313/2023, que fortalece o compromisso do governo com a primeira infância. Com isso, incentiva a adoção de práticas inovadoras e soluções integradas entre assistência social, saúde e educação, seguindo as diretrizes do Plano Estadual da Primeira Infância (Pepi), lançado em dezembro de 2024.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a premiação é uma oportunidade para destacar os municípios que têm feito a diferença na vida das crianças sergipanas. “O Troféu Ser Criança vem para reconhecer e incentivar os esforços dos municípios em prol da primeira infância. Queremos valorizar práticas inovadoras que garantam um futuro mais digno para nossas crianças. Convidamos todas as gestões municipais a participarem e compartilharem suas boas experiências, fortalecendo essa rede de proteção e cuidado”, destacou.

Os municípios poderão inscrever até três propostas distintas, que serão avaliadas conforme critérios como impacto social, inovação, equidade, inclusão e eficácia de monitoramento. As iniciativas que alcançarem 80 pontos ou mais serão premiadas, e os dez melhores projetos receberão um prêmio surpresa.

As inscrições estarão abertas entre 22 de setembro e 22 de outubro de 2025, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site da Seasic. O resultado final será divulgado no dia 29 de novembro, e a cerimônia de premiação ocorrerá em 11 de dezembro de 2025.

Mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição podem ser consultados no edital publicado no site oficial da Seasic.