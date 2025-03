Governo lança a revista ‘Sergipe Mais Presente’ com balanço da gestão

O Governo de Sergipe produziu a revista Sergipe Mais Presente, um balanço dos primeiros dois anos de gestão. O material reúne as principais ações do governo em diversas áreas, como segurança pública, educação, emprego e renda, cultura, esporte, saúde e assistência social.

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta terça-feira (18), o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, para a apresentação do documento, e destacou a importância do material para transparência da gestão.

“Nós estamos recebendo aqui a revista Sergipe Mais Presente, que é um balanço dos dois primeiros anos da nossa gestão. Aqui falamos de todas as áreas, segurança pública, gestão pública, educação, emprego e renda, cultura, esporte, saúde, assistência social. Esse material será encaminhado para os órgãos de fiscalização, prefeituras, Assembleia Legislativa e ficará disponível para toda a população através de um QR Code”, afirmou o governador.

Transparência e planejamento

O secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, ressaltou que a revista tem como objetivo apresentar à população e às autoridades um panorama detalhado das ações do governo. “A revista Sergipe Mais Presente tem um propósito muito claro: trazer para as mãos da população e das autoridades um documento prático sobre todas as ações desenvolvidas pelo governo Fábio Mitidieri. Diferentemente de gestões que priorizam áreas específicas, esse governo tem atuado de forma equilibrada, garantindo avanços relevantes em diversos setores”, destacou.

O secretário também pontuou que o Estado tem conseguido manter uma gestão fiscal responsável, permitindo investimentos em várias frentes sem comprometer o orçamento. “A revista consolida uma gestão que soube administrar os recursos públicos com austeridade, garantindo que o Estado avance sem comprometer suas finanças. Pela primeira vez na história, Sergipe apresenta um equilíbrio fiscal que possibilita novos investimentos para os próximos anos”, afirmou.

A revista Sergipe Mais Presente será distribuída fisicamente e estará disponível em formato digital para acesso público.

Foto: Arthur Soares