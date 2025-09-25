GOVERNO DE SERGIPE LEVA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER AOS 75 MUNICÍPIOS

Meta do Plano Estadual de Combate à Violência Contra as Mulheres, a Capacitação de Articulação de Serviços para a Proteção Integral às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), para profissionais que atuam na rede, alcançou os 75 municípios sergipanos. Ao todo, foram mais de 1,3 mil capacitados.

Iniciadas em 2023, a capacitação, que também faz parte do Programa de Governo do Estado, foi realizada em todas as regiões do estado, além de turmas extras para atender os municípios que não puderam participar dos encontros em suas regiões. “Muito importante essa articulação entre a SPM e os municípios, com o intuito de melhorar a proteção integral que todas as mulheres em situação de violência têm direito. Um trabalho que alcançou 100% dos municípios sergipanos e que fortalece a atuação em prol das mulheres”, destaca a secretária da SPM, Danielle Garcia.

Nos encontros, a SPM promoveu uma grande integração de toda a rede de proteção desses municípios. “ Passamos informações sobre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que pode ser preenchido eletronicamente, e, a partir dele, fazer toda uma gestão articulada desses riscos dentro da rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher”, salienta a diretora de Proteção da SPM, Ana Carolina Machado.

Segundo a coordenadora da Diretoria de Proteção, Larissa Lima, os profissionais receberam ainda informações sobre como acessar, registrar uma denúncia e solicitar a Medida Protetiva de Urgência por meio do Projeto Poly – Delegacia Virtual da Mulher da Polícia Civil. Também foi divulgado o protocolo ‘Não SE Cale’, voltado ao acolhimento de mulheres em estabelecimentos de lazer. “Reforçamos em cada encontro a importância da troca de conhecimentos e experiências, além da união e da soma de esforços entre as redes municipais a fim de criar uma rota favorável para as mulheres vítimas de violência”, pontuou.

Mesmo cumprindo a meta de alcançar todos os municípios sergipanos, a SPM segue à disposição para realizar novas turmas da Capacitação. A solicitação pode ser feita através do email da Diretoria de Proteção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da SPM dipcv@spm.se.gov.br.

Foto: Ascom/ SPM