Governo de Sergipe lidera modernização de obras públicas com tecnologia BIM

Com forte adesão do público, o evento ‘Construindo o Futuro – Sergipe evoluindo com a metodologia BIM’, realizado nesta terça-feira, 22, marcou um passo importante para a modernização da gestão de obras públicas no estado. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), em parceria com as empresas Autodesk, Deskgraphics Consulting e PARS, o encontro reuniu engenheiros, arquitetos, estudantes, gestores públicos estaduais e municipais para discutir os benefícios da tecnologia que promete revolucionar o setor.

A metodologia BIM [Modelagem da Informação da Construção] vai além do simples uso de softwares. Trata-se de uma plataforma que permite planejar, projetar, executar e monitorar obras públicas com muito mais precisão, reduzindo falhas, custos e tempo de execução. Em Sergipe, a obrigatoriedade do BIM será implementada de forma gradual a partir de 2025, conforme estabelecido no Decreto nº 368/2023.

Segundo o presidente da Deskgraphic, Ronaldo Chaves, a realização do evento demonstra o interesse da gestão em proporcionar intervenções mais seguras à população. “Implementamos a metodologia em outros estados, a exemplo do Amazonas, Pernambuco, e pudemos aprimorá-la, de forma que ela chega aqui mais evoluída. Essa tecnologia permite que a gente elabore um projeto e modele aquilo que vai ser construído. Assim, a gente experimenta antes da construção e depois utiliza este modelo para fazer a operação e manutenção dele. Com a metodologia utilizada, o Estado tem a garantia de que a sociedade terá obras qualificadas, e quando falamos em obras, citamos escolas, creches, hospitais, rodovias, entre outras”, explicou.

O entusiasmo foi compartilhado entre profissionais da iniciativa pública e privada, que destacaram o potencial transformador da plataforma. “A metodologia vai melhorar a compatibilização de projetos, uma vez que todos os elementos utilizados para a sua concepção poderão ser ajustados antes mesmo da sua contratação, o que evita qualquer tipo de erro e, por conseguinte, o atraso na execução. Em Arauá futuramente teremos duas obras pelo programa Acelera Sergipe, que são a reforma do Mercado Municipal e da Praça da Matriz. Já pretendemos utilizar a metodologia, o que nos dá a garantia de que essas intervenções serão realizadas com mais eficiência e agilidade”, disse Mizael Vinícius da Silva, engenheiro civil da Secretaria de Obras do município de Arauá, no sul sergipano, Mizael Vinícius da Silva.

Conhecedor da plataforma e exercendo a função de engenheiro civil em uma empresa privada, Davi Alvelos destacou que o uso da metodologia eliminará muitas interferências encontradas nos projetos. “A aplicação do método permite a identificação de falhas nos projetos elétricos, hidráulicos, estruturais entre outros e a correção delas antes das obras iniciarem, o que resulta em uma execução mais célere, sem interferências e custos adicionais ou aditivos. O Governo do Estado dá um passo importantíssimo, pois, com a plataforma implementada, vamos conseguir ultrapassar os gargalos, que hoje são os responsáveis pela morosidade e paralisações de algumas obras públicas. Com a aplicação da BIM todos ganham, principalmente a sociedade”, frisou.

Para o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a incorporação da metodologia em Sergipe é um avanço sem precedentes para as obras públicas. “Estamos diante de uma transformação digital, um fato inédito na história da infraestrutura, do desenvolvimento urbano do nosso Estado. Temos a Sedurbi, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), o Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER), a Secretaria de Estado da Educação, entre outras secretarias que possuem departamentos de engenharia que executam e fiscalizam obras. Com a capacitação desses profissionais para o uso da plataforma, o tempo de execução é reduzido, economizam-se custos e a população recebe as intervenções com muito mais qualidade e em menos tempo”, ressaltou.

Luiz Roberto acrescentou que o evento desta terça-feira é apenas o passo inicial. “O governo criará essa cultura no estado como um todo, e quando se implementa algo novo, há uma certa dificuldade na aceitação. Vamos detalhar essa metodologia, sua importância e como ela será implementada. Vamos levá-la não apenas aos profissionais da esfera pública, mas também da iniciativa privada, a fim de que as obras no Estado sejam executadas de maneira ágil e entregues à sociedade com a qualidade que ela merece”, concluiu.

Foto: Ascom Sedurbi