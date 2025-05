Governo de Sergipe mantém monitoramento e apoio técnico durante chuvas intensas na capital e interior

Sergipe tem enfrentado, desde a última sexta-feira (02), um período de chuvas intensas que vem provocando transtornos em diversas regiões do estado. Apesar do volume expressivo das precipitações, não foram registradas, até o momento, ocorrências de maior gravidade que demandassem a intervenção direta da Defesa Civil estadual, ainda assim, o Governo do Estado, através da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, segue atuando em contato permanente com os coordenadores das Defesas Civis municipais.

O monitoramento tem permitido a identificação de áreas críticas e a oferta de apoio técnico e logístico sempre que necessário. No entanto, as ocorrências registradas, até agora, têm sido pontuais e com danos classificados como de baixa gravidade, o que possibilitou que fossem solucionadas pelas gestões locais. Mesmo sem registros de vítimas, os temporais deixaram marcas em diversas localidades, com pontos de alagamento, deslizamentos de terra, colapsos estruturais e outras ocorrências que exigiram atenção das autoridades municipais. Em algumas situações, famílias precisaram ser desalojadas ou acolhidas temporariamente, com o suporte das secretarias de assistência social do município.

Até esta quarta-feira, 7, entre os principais registros estão em Estância (deslizamento de terra sem vítimas, pontos de alagamento nos bairros Centro e Cidade Nova, com perdas materiais), Santo Amaro das Brotas (deslizamento de terra e alagamentos na mesma área, além de surgimento de erosão na ponte que liga ao município de Barra dos Coqueiros); São Cristóvão (cratera ao lado de um imóvel no bairro Tijuquinha causou o desalojamento de uma família), Nossa Senhora do Socorro (colapso parcial de um imóvel e alagamentos, principalmente no bairro Santa Cecília), Aracaju (12 pontos de alagamento, quatro quedas de árvore e três famílias acolhidas pela assistência social), Propriá e Barra dos Coqueiros (alagamentos nos pontos mais baixos da cidade), Santa Rosa de Lima (colapso total de um imóvel e uma família foi desalojada), Poço Verde (alagamentos atingiram inclusive o Hospital Municipal, além de rachaduras em via que liga o município a Tobias Barreto estão sendo monitoradas pelo DER. Em todos os casos, as Defesas Civis locais atuaram com agilidade e, com apoio dos serviços municipais de assistência social, prestaram atendimento às famílias atingidas.

Nesta quarta-feira, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, esteve no município de Poço Verde acompanhado por equipes da Defesa Civil estadual. A visita teve como objetivo avaliar diretamente os possíveis impactos das chuvas na cidade. “Desde o início do período chuvoso, nossas equipes estão mobilizadas, acompanhando de perto a situação em todo o estado. Nosso compromisso é garantir uma resposta rápida, coordenada e eficiente, minimizando riscos e protegendo a população sergipana”, destaca.

O secretário destacou, ainda, que o Estado tem acompanhado diariamente os dados das estações pluviométricas instaladas pelo Governo, que oferecem relatórios em tempo real e históricos sobre o volume de chuvas em cada município. Além disso, a Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) renovou o alerta meteorológico. Há previsão de chuvas moderadas a intensas, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, até a manhã da próxima sexta-feira, 9, às 10h. O volume de chuvas pode ultrapassar 50 mm por dia, com ventos variando entre 40 e 80 km/h, a depender da região.

O Governo de Sergipe reforça o pedido para que a população fique atenta aos alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e da meteorologia estadual. Em caso de emergência, a recomendação é acionar imediatamente os serviços locais ou a Defesa Civil estadual, que segue em prontidão para agir de forma coordenada com os municípios.

Foto: Ascom Sedurbi