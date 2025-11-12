Governo de Sergipe movimenta R$ 724 mi em obras e gera mais de 1,4 mil empregos na construção civil

Em cada canteiro de obras em Sergipe, há uma história de transformação, reflexo de uma política pública que está gerando trabalho e mudando vidas. Desde janeiro de 2023, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), já promoveu a criação de 1.443 postos de trabalho diretos em obras de infraestrutura, com investimentos que ultrapassam R$ 724,5 milhões, distribuídos por todos os territórios sergipanos. As ações integram o planejamento estratégico da gestão estadual, que alia desenvolvimento urbano à geração de emprego e renda.

As obras vão de pavimentações e drenagens até praças, quadras e ginásios, todas voltadas para melhorar a vida da população e dinamizar a economia. O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, ressaltou a importância dos empreendimentos para o estado. “Cada intervenção é uma oportunidade real de transformar a vida das pessoas. Estamos gerando emprego, qualificando mão de obra e garantindo que o crescimento aconteça de forma descentralizada, chegando a todos os cantos de Sergipe. Esta é a orientação do governador Fábio Mitidieri: trabalhar com planejamento, garantindo que os recursos públicos gerem resultados concretos, tanto em qualidade de vida quanto em oportunidades para os sergipanos”, destacou.

Os impactos desse movimento já aparecem nos dados do mercado de trabalho. Entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, Sergipe registrou um saldo positivo de 43.662 empregos formais, sendo 7.849 novas vagas apenas na construção civil, o que representa crescimento de 32,56% no estoque do setor em relação a dezembro de 2022. A Construção de Edifícios foi a principal responsável pelo impulso, com 6.172 postos de trabalho, seguida pelas áreas de Instalação e Manutenção Elétrica (284) e Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (217).

Sob a ótica das ocupações, quem mais sentiu o efeito positivo foram os serventes de obras (3.780 postos), seguidos por trabalhadores da manutenção de edificações (711) e pedreiros (454). Os dados traduzem o resultado positivo das ações governamentais. Encarregado da obra de pavimentação granítica no município de Frei Paulo, William Francisco dos Santos, destacou os benefícios gerados pelo grande volume de empreendimentos executados no estado.

“Em todos os lugares há trabalho. Graças a Deus, não temos preocupação com pagamento nem com continuidade do serviço. Pelo contrário, temos segurança e estabilidade. São muitas pavimentações acontecendo em vários municípios. Onde quer que a gente vá, tem obra, tem serviço, e a população sempre elogia o resultado. Isso motiva demais a gente”, vibrou.

Em Cumbe, o pintor Rodrigo Tobias de Oliveira, 40 anos, afirma que as oportunidades oferecidas pelo Governo do Estado abriram novos horizontes. “Eu não fico parado. O Governo de Sergipe tem dado muitas oportunidades para a população local, e eu sou muito grato por isso. É um alívio que sempre há serviço e que posso seguir trabalhando e ganhando meu dinheiro com dignidade”, agradeceu.

Os trabalhadores da maior obra de mobilidade urbana em andamento na capital, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves, relatam a alegria de trabalhar na construção de uma grande intervenção que vai mudar para sempre a cara da cidade e a vida dos sergipanos. “Estou muito feliz de fazer parte de uma obra tão importante. Além de ser uma fonte de renda para minha família, é gratificante saber que estou contribuindo com algo que vai melhorar a vida de muita gente”, afirmou o operário Igor José Lima.

Fernando Farias Cardoso também falou do orgulho de participar da construção dessa história. “Eu fui a primeira contratação local e é gratificante demais saber que estou ajudando a construir algo tão grandioso. Sempre que eu passar aqui eu vou me lembrar desse acontecimento”, vislumbrou ele, que integra o quadro dos quase 300 trabalhadores que executam a obra do Complexo Viário. Até a sua conclusão, esse número deve chegar a 400 postos de trabalho.

Parceria entre secretarias

Além de gerar empregos imediatos, o Governo de Sergipe está investindo em capacitação para preparar a população para as novas oportunidades do setor. Em parceria com as secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), foram lançadas 320 vagas para seis novos cursos gratuitos de qualificação profissional, com auxílio financeiro de R$ 500 para cada 80 horas de aula para os participantes.

Os cursos integram o programa estadual Qualifica Sergipe e são voltados exclusivamente à construção civil. As 16 turmas oferecem formação em pintor de obras imobiliárias, eletricista instalador predial básico, assentador de revestimento cerâmico, pedreiro polivalente e instalador hidráulico. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã, tarde e noite, garantindo maior acesso para quem já trabalha ou busca o primeiro emprego.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, afirmou que as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma gosergipe.se.gov.br, na seção ‘Cursos’, utilizando login do portal gov.br. “Esses cursos vão permitir que os trabalhadores possam se aperfeiçoar e conquistar melhores condições no mercado. O setor está aquecido, e o governo está assegurando que a mão de obra sergipana esteja preparada para aproveitar esse momento”, reforçou.

Quem precisar de apoio pode buscar o atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento é gratuito. As inscrições também podem ser feitas, de maneira presencial, nos espaços Cuidar dos bairros Bugio, localizado na Rua do Comércio 1, s/n, atrás do GBarbosa, e Santa Maria, localizado na Rua B9, 264-374.

‘Qualifica Sergipe’

O programa Qualifica Sergipe é uma ampla iniciativa de capacitação profissional que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais. Até o momento, o programa abriu 329 turmas e beneficiou mais de 4,2 mil pessoas em 43 municípios sergipanos, contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais. O Qualifica reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população.

