Governo de Sergipe participa da Semana do Clima 2025 e da 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), participa, em Nova York, nos Estados Unidos, da Semana do Clima 2025 e da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A delegação sergipana, liderada pela secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Menezes Dias, integrou painéis, reuniões bilaterais e encontros estratégicos com autoridades, especialistas, organizações internacionais e representantes de governos subnacionais. O objetivo é ampliar parcerias e fortalecer a cooperação técnica em torno da agenda climática global.

Entre os dias 19 e 24 de setembro, Sergipe esteve presente em atividades oficiais da Assembleia da ONU, e em eventos estratégicos da programação, como: Brazil Climate Summit New York, Sustainability Soirée – Pré-Semana do Clima em Nova York, The Ocean Awakens, Who Will Lead? (The Climate Reality Project), Risk and Resilience Summit e Global Forum 2025.

Durante os encontros, o Estado apresentou suas riquezas ambientais, como o maior percentual de manguezais urbanos do país, além da Caatinga e da Mata Atlântica, biomas estratégicos para a biodiversidade. Também foram destacados programas como o Conservar-SE, voltado ao reflorestamento e à arborização urbana, e o Dialogar, que promove educação ambiental crítica em comunidades tradicionais e escolas públicas.

Outros pontos enfatizados foram os projetos de restauração ambiental, transição energética e a implementação de políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Acordo de Paris. Segundo a secretária Deborah Menezes Dias, Sergipe está comprometido em aliar preservação ambiental, geração de emprego e inovação, criando condições favoráveis a investimentos verdes e parcerias internacionais. Ela destacou que a participação em encontros internacionais é uma oportunidade estratégica para reforçar o compromisso coletivo no enfrentamento da crise climática e abrir caminhos para um desenvolvimento mais justo e sustentável.

“Sergipe se destaca pela sua riqueza ambiental. Estamos nos preparando para atrair investimentos sustentáveis por meio da revisão do nosso marco regulatório. O objetivo é oferecer segurança jurídica, um ambiente favorável aos negócios verdes e, sobretudo, criar oportunidades que unam geração de emprego, inovação e preservação ambiental. Sergipe está aberto a parcerias. Quem deseja investir em nosso estado encontrará um território comprometido com a sustentabilidade e pronto para acolher iniciativas transformadoras. Este encontro é uma oportunidade fundamental para reforçarmos o compromisso coletivo no enfrentamento da crise climática e, ao mesmo tempo, abrirmos caminhos para um desenvolvimento mais justo e sustentável. Convido todos a conhecerem mais sobre nossos principais projetos. Disponibilizamos um material com QR Code que reúne informações e oportunidades de colaboração.”

Diálogo internacional

Na segunda-feira, 22, em Nova York, a Semac participou da abertura da sessão de debates da 80ª Assembleia Geral da ONU, que contou com o discurso da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva. A presença do estado reforça o compromisso de Sergipe com a agenda climática global e o fortalecimento de parcerias internacionais.

Já na terça-feira, 24, a Semac participou do Americas’ Ministerial 2025, evento organizado pela Coalizão Under2, a maior rede global de estados, regiões, províncias e outros governos subnacionais comprometidos em alcançar emissões líquidas zero até 2050. O encontro reuniu líderes da América do Norte e do Sul para troca de estratégias, cooperação e aceleração da ação climática, destacando o papel dos governos subnacionais na implementação do Acordo de Paris. Durante os encontros, a delegação sergipana contou também com a participação do secretário executivo Samir Souza Felipe e da assessora especial Ivana Sobral, que integraram as atividades e contribuíram para o diálogo com outros entes subnacionais.

De acordo com Rolf Baterman, representante brasileiro da Coalizão Under2, o evento foi fundamental para estabelecer conexões entre estados de diferentes países, incluindo Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. Segundo ele, foram discutidos financiamento climático e investimentos necessários para levar ações de adaptação e soluções baseadas na natureza até as pessoas. “O estado de Sergipe se destacou como um parceiro estratégico nas conexões e nas futuras parcerias que serão construídas”, afirmou.

A participação do estado abriu espaço para diálogos com autoridades internacionais, como a secretária do Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos, Serena McIlwain; o ex-governador do Estado de Washington, Jay Inslee; e o secretário de Transportes da Califórnia, Toks Omishakin.

Semana do Clima

A Semana do Clima de Nova York (Climate Week NYC) é um dos principais encontros globais sobre mudanças climáticas, realizada anualmente em paralelo à Assembleia Geral da ONU. Este ano, o principal evento de ação climática do mundo está sendo realizado entre os dias 21 e 28 de setembro, reunindo líderes políticos, empresariais e da sociedade civil para discutir metas de redução de emissões, mecanismos de financiamento e soluções inovadoras para a crise climática.

Organizada pelo Climate Group, a edição de 2025 conta com centenas de atividades em toda a cidade, funcionando como um espaço de articulação estratégica antes da COP30, que acontece em novembro, em Belém (PA), e reforçando a importância da ação conjunta entre governos, setor privado e sociedade para acelerar a transição sustentável.

