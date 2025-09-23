GOVERNO DE SERGIPE PARTICIPA DE EVENTO DO BANCO MUNDIAL PARA REVISAR OS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), participa da Reunião de Revisão de Desempenho da Carteira de Projetos do Banco Mundial no Brasil 2025 (CPPR – Country Portfolio Performance Review). O evento, que acontece em Brasília e Fortaleza, tem como objetivo analisar e discutir o desempenho de projetos financiados pela instituição no país, incluindo as iniciativas em andamento em Sergipe.

A CPPR é uma oportunidade crucial para reunir representantes do Banco Mundial, dos mutuários e do Governo Federal, permitindo uma avaliação conjunta do status de implementação de cada projeto e a definição das próximas etapas. As reuniões individuais estão ocorrendo em Brasília, entre os dias 22 e 25 de setembro, para projetos do governo federal e de intermediários financeiros. Em seguida, o evento segue para Fortaleza, de 29 de setembro a 1º de outubro, para a pauta dos projetos estaduais.

Além das sessões de revisão, a programação inclui visitas de campo e reuniões temáticas paralelas, conhecidas como “World Café” e “Bate-Papos”. Nessas sessões, especialistas em áreas como aquisições, gestão financeira, aspectos jurídicos e salvaguardas ambientais e sociais estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e oferecer suporte técnico na implementação dos projetos.

Uma novidade na edição de 2025 é a inclusão de projetos que ainda estão em fase de preparação, os chamados “pipeline”. Essa iniciativa permite que esses futuros projetos se beneficiem do intercâmbio de experiências e boas práticas com projetos similares que já estão em execução, otimizando o planejamento e a execução.

A comitiva do DER/SE que participa do evento é composta pelos diretores Saulo Aragão (Planejamento), Igor Albuquerque (Técnico) e Frederico Galindo (Procuradoria Jurídica). Para eles, a participação é estratégica para o desenvolvimento de Sergipe.

Para o diretor de Planejamento do DER/SE, Saulo Aragão, o evento é fundamental para alinhar ações de planejamento com as melhores práticas internacionais. “A troca de experiências com outros estados e com o próprio Banco Mundial nos ajuda a garantir a eficiência e a sustentabilidade de nossos projetos de infraestrutura rodoviária,” destacou.

Já Igor Albuquerque reforça que é uma oportunidade de abordar desafios técnicos específicos e buscar soluções diretamente com os especialistas. “É uma chance de otimizar a execução dos projetos em campo, garantindo que as obras sejam realizadas com a máxima qualidade e dentro dos prazos estipulados”, pontuou.

Representante do Jurídico do DER/SE, Frederico Galindo acrescenta que “a participação na CPPR é vital para a segurança jurídica de nossas operações. Podemos discutir questões contratuais, de conformidade e de salvaguardas, assegurando que todos os projetos do DER/SE estejam em plena consonância com as exigências legais e normativas do Banco Mundial”.

A presença do DER/SE no evento reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a boa gestão e o avanço de projetos de infraestrutura rodoviária, a exemplo do Crema Sergipe, que são essenciais para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.

