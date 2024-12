GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE CAMPANHA ‘LAÇO BRANCO’ E MOBILIZA HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Em alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, nesta sexta-feira, 6, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu um adesivaço em diversos órgãos, chamando a atenção para a data.

Ela foi instituída no Brasil em 2007 a partir da Lei Federal 11.489, e reforça a campanha do ‘Laço Branco’, que marca o dia em questão.

Um dos locais foi a Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), onde além da distribuição do material, foi realizada uma ação de conscientização promovida pelo delegado da Polícia Civil, Gabriel de Sá. O intuito foi reforçar o compromisso de todos os participantes no combate à violência contra a mulher. Já a psicóloga Karen Belfort falou sobre a condução de grupos reflexivos promovido pela Central de Alternativas Penais da Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc).

Segundo a diretora de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher da SPM, Ana Carolina Machado, o 6 de dezembro é um marco que promove a reflexão e o engajamento dos homens na luta pela erradicação da violência contra as mulheres. “Por isso, promovemos este adesivaço que representa o compromisso dos homens com a causa. E é muito importante ter esta parceria com as demais instituições”, afirmou.

Além do evento na Acadepol, a campanha do ‘Laço Branco’ contou com a mobilização das demais secretarias e órgãos do Estado, que também realizaram o adesivaço com os servidores. “Toda ação voltada ao combate à violência contra a mulher deve ser apoiada e fortalecida. E nós homens devemos sim estar engajados nesta luta, para que as mulheres tenham sempre seus direitos respeitados”, afirmou o servidor Carlos Castro.

Sobre a data

A campanha do ‘Laço Branco’ marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, celebrado anualmente em 6 de dezembro. A data é uma referência ao massacre na Escola Politécnica de Montréal, no Canadá, em 1989, quando um homem de 25 anos invadiu uma sala de aula e matou 14 mulheres.

O ‘Laço Branco’ está presente em todos os continentes e em mais de 55 países, sendo apontado pela ONU como a maior iniciativa mundial voltada ao envolvimento dos homens com a temática da violência contra a mulher.

Ao realizar a campanha, a SPM também atende aos objetivos de desenvolvimento sustentável 5 e 16 da Organização das Nações Unidas (ONU). O primeiro visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas; já o segundo trata da promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionando acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

Foto: Ascom SPM