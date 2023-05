Governo promove I Capacitação de Articulação de Serviços para a Proteção Integral às Mulheres em situação de violência

Ampliando as ações voltadas à proteção e combate à violência contra as mulheres, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu, em Arauá, a “I Capacitação de Articulação de Serviços para a Proteção Integral às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar”.

O evento contou com a participação de profissionais que atuam na rede de proteção às mulheres dos municípios de Arauá, Pedrinhas, Boquim e Salgado. Um dos objetivos da SPM é sensibilizar os profissionais sobre a importância do trabalho em rede. “Apresentando o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e orientando sobre como preenchê-lo. Além disso, destacamos a importância de analisar, diagnosticar e fazer a gestão dos riscos apresentados no formulário”, detalhou a diretora de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM, Ana Carolina.

Também foram passadas orientações relativas ao encaminhamento da mulher vítima de violência para os serviços de proteção disponíveis na rede municipal. “Somado a isso, tratamos da construção da rota favorável para a proteção integral das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e da elaboração de um plano individual de superação da violência”, destacou Ana Carolina.

A capacitação contou ainda com as palestras ‘Violência doméstica e seus impactos psicossociais’ e ‘Política de Assistência Social’, ministradas pela psicóloga e pela assistente social da SPM, Elizângela de Melo e Alda Oliveira, respectivamente, que também foram facilitadoras dos demais temas abordados durante o evento.

Avaliação positiva

A coordenadora especial de Políticas Públicas para as Mulheres de Boquim, Dione Morais, destacou a importância em participar da capacitação. “Dessa articulação de rede para a proteção das mulheres. Muito feliz em receber essa capacitação, que certamente contribuirá muito para o desenvolvimento das coordenadorias e de toda articulação de rede de cada município”, enfatizou.

“A gente considera muito importante essa ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado aqui no município, envolvendo também a rede dos municípios vizinhos. Capacitar esses profissionais é oferecer de forma integral proteção a essas mulheres vítimas de violência através das políticas públicas”, afirmou a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres e do Centro de Atendimento à Mulher (CRAM) de Arauá, Joseane Soares.

Já a secretária de Assistência Social de Arauá, Jaiane Lima, parabenizou a SPM por fomentar no município esse encontro da rede de enfrentamento à violência. “Uma iniciativa de extrema importância diante de tanta complexidade que é essa problemática na nossa sociedade. Hoje estamos recebendo aqui os municípios de Pedrinhas, Salgado, Boquim, todos unindo esforços para enfrentar essa problemática”, salientou.

Texto e imagem ASN