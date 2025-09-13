GOVERNO DE SERGIPE PROMOVE REUNIÃO COM COOPERATIVAS PARA FORTALECER AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA

O Governo de Sergipe realizou nesta sexta-feira, 12, uma reunião de integração com cooperativas de Sergipe para discutir demandas da economia solidária e agricultura familiar. No encontro, realizado no Palácio dos Despachos, em Aracaju, representantes de mais de 20 cooperativas e associações foram recebidos pelo governador em exercício, Zezinho Sobral.

O governador em exercício e os cooperados destacaram o quanto a participação da agricultura familiar na chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), coordenado no estado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), e nos editais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), sob gestão da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), têm impulsionado a união dos produtores sergipanos para fortalecer a economia solidária.

“Tivemos aqui cooperativas de produtores de todas as regiões sergipanas, que têm fornecido produtos para alimentação escolar e outras unidades do Estado. Na Secretaria de Estado da Educação, por exemplo, eles fornecem hortifruti de melhor qualidade para a merenda escolar por meio da chamada pública. A gente contrata um valor e compra toda a quantidade produzida pelo produtor, dá eficiência na entrega, e prioridade na aprovação e no pagamento porque eles precisam receber com celeridade”, ressaltou Sobral.

Segundo Zezinho Sobral, a reunião teve como principais objetivos ouvir as demandas das cooperativas e debater como as experiências exitosas da gestão estadual podem ser ampliadas em benefício de mais trabalhadores sergipanos. “Estamos construindo ações que possam, de fato, fortalecer a agricultura familiar. Temos, hoje, 63% do Pnae sendo adquirido da agricultura familiar, o que é um diferencial no Brasil. Essa reunião, aqui no Palácio de Governo, a pedido do governador Fábio Mitidieri e em parceria com as demais secretarias, mostra que essa gestão valoriza os homens e mulheres do campo e a economia solidária. Queremos ampliar essas políticas e pretendemos realizar um grande seminário para socializar a experiência exitosa que a equipe da Seed conseguiu realizar nas compras do Pnae”, afirmou.

O encontro evidenciou a importância do cooperativismo como motor de desenvolvimento local nos municípios sergipanos por contribuir diretamente para geração de emprego e renda, movimentando cadeias produtivas e fortalecendo a permanência das famílias no campo. Temas estratégicos, como logística, produtividade e irrigação também foram pontuados, visando sobretudo ampliar a capacidade de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Lucileide Rodrigues, reforçou que a ideia do Estado é também orientar as cooperativas sobre como expandir seus mercados e integrar outras demandas públicas. Segundo ela, o sucesso da participação das cooperativas no Pnae pode servir de modelo para que mais órgãos estaduais e federais passem a adquirir alimentos da agricultura familiar. “Foi um momento de escuta de todas as modalidades de cooperativas, como de transporte, alimentação e outras aqui presentes. O objetivo é ampliar a compra não apenas para a Educação, mas também mostrar a outras secretarias e instituições, como o Exército, Aeronáutica ou o Instituto Federal de Sergipe (IFS), por exemplo, que é possível adquirir diretamente das cooperativas”, enfatizou Lucileide.

Diversidade

Representante das cooperativas de Reforma Agrária e Assentamentos do Estado de Sergipe ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Manuel Antônio de Oliveira destacou a diversidade da produção camponesa e a importância de políticas públicas que garantam a comercialização dessa produção por meio de compras institucionais.

“Todas as demandas qualificadas da agricultura camponesa, de todas as categorias do estado de Sergipe se transformam em políticas e programas públicos, quando o Estado brasileiro e o Estado de Sergipe são bem representados por bons governantes. E nesse sentido, a secretaria da Educação, que é pioneira, e a Seasic do Governo do Estado de Sergipe proporcionam essa abertura de dialogar com as associações e cooperativas, viabilizando todas as políticas e programas públicos”, enfatizou.

Já a diretora de Comercialização e Logística da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Assentamento Caraíbas (Coomafac), Eliene dos Santos, salientou a segurança e o compromisso do governo estadual como diferenciais para os pequenos produtores. De acordo com a pequena produtora, o pagamento em dia e a garantia de aquisição da produção são pontos essenciais para a sustentabilidade das cooperativas.

“O Estado tem um diferencial: se contrata R$ 1 milhão, pede e paga o mesmo valor. Isso nos dá segurança para produzir e comercializar. Nossa cooperativa fornece abacaxi, melancia e abóbora para a rede estadual, mas também produzimos bolos, biscoitos e macaxeira beneficiada, que também queremos ver na merenda escolar. Hoje, são mais de 60 famílias diretamente envolvidas na nossa cooperativa, fora o impacto na logística e demais serviços que isso gera em nossa comunidade, em Japaratuba”, relatou Eliene.

Foto: Arthur Soares