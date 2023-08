Governo promove um mês de atividades voltadas ao fortalecimento de políticas para a juventude

O Governo de Sergipe promove, durante todo o mês de agosto, uma extensa programação de atividades, em diversos municípios do estado, com o objetivo de fortalecer as políticas de juventude e a participação efetiva dos jovens na construção de uma sociedade mais justa e comprometida com as próximas gerações. Coordenada pela Superintendência Especial da Juventude (SuperJuv), departamento vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, a programação do Mês da Juventude foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, 7, durante o Encontro de Estudantes Monitores de Sergipe, realizado no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju.

O Mês da Juventude vai levar, até o próximo dia 31, para escolas e municípios de Sergipe, o Juventude 360º, que é um pacote de ações e serviços, com palestras, oficinas, atividades lúdicas e culturais. A programação também prevê a realização do Encontro de Gestores de Juventude, sessões especiais nas Câmaras de Vereadores e na Assembleia Legislativa, como forma de fortalecer a voz e o protagonismo juvenil em todo o estado, e a inauguração do espaço ID Jovem, no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), no Aracaju Parque Shopping, localizado no Bairro Industrial, em Aracaju. As atividades celebram os dez anos de criação da Lei 12.852/13, que instituiu nacionalmente o Estatuto da Juventude, além do próprio dia 12 de agosto, quando é comemorado o Dia Internacional da Juventude.

“É importante lembrar que aqui em Sergipe temos uma legislação específica, que é a Lei Estadual 8.656, de 2020, que institui a Semana da Juventude e o Dia Estadual da Juventude. Portanto, o que o Governo de Sergipe espera com essa importante programação é fortalecer as políticas de juventude em todo o estado, expandir e municipalizar os serviços, que em alguns lugares já estão em execução, de modo a garantir a participação ativa de toda a juventude sergipana, de cada canto do estado, na elaboração de diagnósticos e na construção de soluções, com voz e protagonismo”, explica o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Programação

As atividades terão início nesta quarta-feira, 9, com o lançamento do Juventude 360º na Comunidade Indígena Xokó, no município de Porto da Folha, no alto sertão sergipano. Em seguida, o projeto segue para os municípios de Indiaroba (dia 10), Capela (dia 12), São Francisco (dia 14) e Propriá (dia 15). No dia 16, está prevista a realização de uma sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para celebrar os dez anos de implementação do Estatuto da Juventude e debater os avanços e desafios das políticas voltadas a este público no estado.

“Outro importante momento de discussão sobre os direitos da juventude vai acontecer na Comunidade Maloca, tradicional centro de resistência e cultura do povo quilombola em Aracaju. Será realizada a Arena de Direitos, que traz o debate sobre o fim do genocídio da juventude negra. Lá também será realizada uma das etapas da Conferência de Juventude. Com certeza será um dia marcante, com a realização de oficinas, rodas de conversas e apresentações culturais”, explica a superintendente Especial da Juventude, do Governo de Sergipe, Larissa Alves.

Entre os dias 18 e 20, a programação do Mês da Juventude se soma ao Festival Internacional “Agora é à vera”. O evento vai reunir grafiteiros de diversos países para criar uma identidade coletiva nos muros do Bairro Santa Maria, em Aracaju. “Ao final, todo material que sobrar na produção dos painéis será utilizado na revitalização das casas da comunidade. Durante esses dias, os serviços da SuperJuv também estarão à disposição dos jovens do bairro”, complementa Larissa Alves.

Outro importante evento previsto na programação diz respeito ao Encontro Estadual de Gestores, que acontecerá no dia 23, no Palácio dos Despachos, sede do Governo de Sergipe, em Aracaju. Na ocasião, serão lançadas as ações da SuperJuv para gestores, discutido o alinhamento de ações com os municípios, assim como a preparação para a realização das conferências de juventude e a composição do Fórum Estadual de Gestores.

No dia 26, o Governo de Sergipe realiza o lançamento do ‘Ser Jovem Empreendedor’, ação que conta com a parceria do Sebrae e que tem o objetivo de fomentar e potencializar o jovem empreendedor no estado. A programação vai apresentar o mapa do empreendedor jovem, além de promover apresentações artísticas, musicais, comédia e poesia, entre outras coisas.

“A programação foi especialmente elaborada para envolver toda a juventude e oportunizar momentos de troca, interação, debate e construção em torno de temas e ideias importantes para o fortalecimento das políticas voltadas ao público jovem. Convidamos e envolvemos as prefeituras, pois o nosso maior compromisso é municipalizar os serviços e garantir que cada jovem, de cada canto do estado, tenha acesso a essas políticas”, ressalta Larissa.

De acordo com ela, ainda existe um caminho a ser cuidadosamente traçado para que os jovens possam ser ouvidos e atendidos em seus diferentes pleitos, não apenas em Sergipe, como em todo país. “Porém, acredito que os programas de entrega social que estamos executando, nesses primeiros meses de gestão, vão ajudar a mudar a realidade da juventude sergipana, a exemplo do Juventude 360º, do ‘Ser Jovem Empreendedor’, que dará mais oportunidades para quem quer empreender, e do ‘Ser Jovem capacita’, que ajudará a qualificar o jovem sob a perspectiva do primeiro emprego e da inserção no mercado de trabalho”, conclui Larissa Alves.

