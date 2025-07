Governo de Sergipe propõe reajuste de 10% para servidores do PCCV

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou nesta quarta-feira, 10, o envio de Projetos de Lei à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) que preveem reajuste salarial de 10% para servidores incluídos nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) do Estado.

A proposta contempla mais de 18 mil servidores públicos, entre ativos e inativos, que atuam nas áreas da administração geral, saúde, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), engenharia e arquitetura, além dos servidores celetistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Do total de servidores contemplados, cerca de 7 mil estão na ativa e 11.300 são inativos com direito à paridade. O impacto financeiro mensal estimado na folha de pagamento do Estado será de R$ 6.243.324,64.

A expectativa do governo é que, com a aprovação da Alese, o reajuste passe a vigorar a partir do mês de agosto.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, a medida reforça o compromisso do Estado com a valorização dos servidores públicos. “É valorização, é reconhecimento, é respeito a quem faz o serviço público acontecer”, destacou.

O reajuste integra um conjunto de ações da gestão estadual para promover a valorização dos profissionais e manter a administração pública atualizada, a exemplo dos concursos públicos.

Foto: Arthuro Paganini