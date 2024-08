GOVERNO DE SERGIPE PUBLICA O RESULTADO DO PSS PARA O APOIO ESCOLAR E ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO

Como parte de uma ação do planejamento estratégico do Governo de Sergipe para o fortalecimento da Educação Especial, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulga o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 15/2024 para a contratação de profissionais de apoio escolar e acompanhante especializado para a rede estadual de Educação. São, no total, 182 vagas para apoio escolar e 369 para acompanhante especializado, mais cadastro reserva, para execução das atividades na rede.

O resultado pode ser conferido no portal da Seduc, aba ‘Editais e Seleções’. A ação reforça o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Seduc, em atender à demanda dos alunos que necessitam de um acompanhamento especial, permitindo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a sua autonomia.

O PSS nº 15/2024 para a contratação de apoio escolar e acompanhante especializado contou com mais de 11 mil inscritos e obedeceu aos prazos amplamente divulgados e análise de recursos. O contrato tem vigência de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

Educação inclusiva

Dados do Departamento de Recursos Humanos da Seduc registram que, atualmente, a rede estadual de ensino conta com 301 servidores como apoio I e 524 profissionais como apoio II. Além disso, são 131 salas de recursos multifuncionais.

Os profissionais prestam atendimento aos estudantes da Educação Especial, mas exercem funções diferentes. O apoio escolar acompanha o estudante em ações rotineiras (fisiológicas, de higiene e afetivas). Já o acompanhante especializado atua nas ações pedagógicas, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

“Quando está próximo o período de encerramento do edital antigo, o Governo de Sergipe garante o lançamento de novos editais de seleção de profissionais, substituindo automaticamente todos os contratos em processo de término. Os pais dos nossos alunos podem ficar tranquilos: alguns contratos do atual PSS vencem no fim agosto e outros em setembro e já teremos renovações do PSS em vigor e chamamentos do Edital 15/2024”, explica a diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seduc, Fernanda Moura.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressalta que a educação inclusiva é prioridade e garantida na rede estadual de ensino de Sergipe. Segundo ele, nenhum aluno que se encaixa no perfil fica desassistido. “Tranquilizamos todos os pais e mães desde o início do processo. A gestão da Seduc segue atenta à educação inclusiva e empenhada para ofertar um ensino de qualidade aos nossos alunos e de braços abertos para sempre dialogar com as famílias”, garante o gestor.

Foto: Maria Odília