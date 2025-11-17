GOVERNO DE SERGIPE PUBLICA RESULTADO FINAL DA PROVA DISCURSIVA DO CONCURSO PARA AUDITOR TRIBUTÁRIO DA SEFAZ

O Governo de Sergipe publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira, 17, o edital com o resultado final da prova discursiva do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O documento apresenta também a convocação para a perícia médica dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) e a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas destinadas a afrodescendentes.

Conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva. Profissionais com graduação de nível superior em qualquer área de formação puderam se candidatar às vagas distribuídas em três das especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária.

De acordo com cronograma previsto, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos contra o resultado provisório da prova discursiva serão disponibilizadas aos candidatos no dia 24 de novembro, no site do Cebraspe, cebraspe.org.br/concursos/SEFAZ_SE_25_AUDITOR. Já o edital com o resultado provisório da perícia médica e do procedimento de heteroidentificação deve ser divulgado no próximo dia 18 de dezembro.

Cerca de 6.700 candidatos de todas as regiões do país se inscreveram para concorrer às vagas abertas na carreira de auditoria fiscal tributária da Sefaz, cuja remuneração inicial pode chegar a R$ 22,5 mil, considerando o vencimento básico de R$ 16.016,47 e o bônus de eficiência variável de até R$ 6.525,00.

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado. Em setembro, a gestão estadual homologou os resultados finais do primeiro concurso público da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionou profissionais para o provimento de quase 900 cargos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além desses certames, o Governo do Estado está realizando concurso para as carreiras do magistério e de gestão governamental, e avança na preparação de outros processos seletivos importantes, incluindo o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

