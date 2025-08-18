GOVERNO DE SERGIPE REALIZA O PRIMEIRO MUTIRÃO DE EMPREGABILIDADE SOCIAL EM ARACAJU NESTA TERÇA-FEIRA

Nesta terça-feira, 19, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), promove o primeiro Mutirão de Empregabilidade Social no Espaço Cuidar, em Aracaju. A ação vai acontecer a partir das 8h no Espaço Cuidar, localizado na rua do Comércio 1, s/n, bairro Bugio.

O mutirão tem como objetivo principal promover cidadania, inclusão e empregabilidade para moradores do Bugio e regiões próximas, integrando ações sociais e oportunidades reais de acesso ao mercado de trabalho e à documentação civil. Serão ofertados diversos serviços tanto pela Seteem como pela Seasic.

Para o secretário do Trabalho, Jorge Teles, o mutirão será uma oportunidade para facilitar o acesso da população mais vulnerável aos serviços da Seteem. “Sabemos que o sergipano tem condição facilitada de acessar o mercado de trabalho, mas sabemos, também, que existe uma população mais vulnerável, que tem dificuldade de acessar os equipamentos públicos, que precisa do apoio do Estado, por isso, estamos em parceria com a Seasic, iniciando uma série de mutirões que serão realizados na capital e no interior, chegando até a população mais vulnerável, levando uma estrutura preparada para receber e acolher os grupos mais vulnerabilizados no mercado de trabalho, como PcDs, população em situação de rua, população LGBTQIAPN+, egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, e ofertando toda nossa estrutura de atendimento do NAT e dos nossos programas”, destacou.

O secretário da Seteem ressalta que a ação é mais uma que fortalece a empregabilidade e os objetivos da gestão em promover o desenvolvimento da população. “Sergipe foi o vencedor do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, como o estado que mais reduziu desigualdade no Brasil, índice conquistado através de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. Tivemos um índice de mais de 30% de inclusão e, com essa ação, vamos reforçar ainda mais esse processo de inclusão”, frisou.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, o mutirão é mais que uma ação que garante cidadania, acolhimento e respeito. “Levaremos ao Bugio serviços essenciais para quem mais precisa, da retificação de nome à emissão de documentos, do cuidado com a autoestima ao encaminhamento para o mercado de trabalho. Tudo isso com um olhar sensível e presente sobre quem está na ponta. Essa é a missão da Seasic: cuidar das pessoas com propósito e garantir que as políticas públicas cheguem onde precisam chegar”, afirmou.

Serviços

O mutirão visa atender pessoas em busca de emprego e capacitação, a população trans e LGBTQIAPN+ com demandas de retificação civil e acesso a direitos como também moradores do Bugio e comunidades vizinhas em situação de vulnerabilidade social.

Durante a ação, a Seteem ofertará os seguintes serviços: cadastro e atualização de trabalhadores em busca de emprego; cadastramento de empregadores para captação de vagas; ofertas de vagas de emprego; orientações e atendimentos sobre CTPS Digital, Seguro-Desemprego e sobre os programas Go Sergipe, Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe.

Já a Seasic disponibilizará: serviços gratuitos de corte de cabelo e cuidados estéticos, voltados à promoção da autoestima e do bem-estar dos participantes; intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para garantir acessibilidade comunicacional às pessoas surdas; atividades lúdicas e educativas para crianças, com acolhimento especializado às mães, realização de novos cadastros e atualizações no CadÚnico; atendimento para retificação de nome e gênero de pessoas trans, com orientação jurídica.

A ação contará, também, com parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) que levarão oficinas e demonstrações práticas de cursos profissionalizantes.

Foto: Ascom Seteem