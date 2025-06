GOVERNO DE SERGIPE REALIZA AÇÃO DO ‘NÃO É NÃO! OXE!’ NO AEROPORTO E REFORÇA O RESPEITO ÀS MULHERES

Com o intuito de conscientizar os turistas que chegam ao estado através do Aeroporto Internacional de Aracaju, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), realizou a distribuição de materiais da campanha ‘Não é não! Oxe!’. A iniciativa, voltada ao combate à importunação contra as mulheres em eventos festivos, a exemplo do Arraiá do Povo, contou com a parceria das secretarias de Estado do Turismo (Setur) e da Segurança Pública (SSP).

A ação ocorreu no portão de desembarque e no saguão, com a entrega de materiais informativos. Também foram passadas orientações sobre o enfrentamento à importunação, incluindo informações sobre como agir se for vítima ou presenciar algum caso, reforçando ainda os canais de denúncia disponíveis, como o 190 (Polícia Militar), 181 (Disque Denúncia da Polícia Civil) e 180 (Central de Atendimento à Mulher).

“Falamos sobre o termômetro da paquera, ressaltando o que é permitido e o que é considerado importunação, inclusive reforçando como denunciar esta prática criminosa. É mais uma iniciativa da SPM para garantir que todas possam se divertir com proteção, segurança e tranquilidade”, detalhou a diretora de Proteção e Enfrentamento à Violência da SPM, Ana Carolina Machado.

A comandante da Ronda Maria da Penha, Major Fabíola Góis, ressaltou a importância da ação. “Estamos recebendo os turistas e mostrando que o nosso estado é um estado seguro e que, aqui, a gente respeita as mulheres, porque ‘Não é não! Oxe’”, salientou.

A SPM também intensificou a campanha no Arraiá do Povo e na Vila do Forró. “Essa campanha é muito importante para que todos entendam que não é não. Uma iniciativa positiva principalmente para nós mulheres, para que possamos curtir com segurança sabendo que seremos respeitadas”, afirmou Antônia dos Santos, turista de Brasília.

Foto: Ascom SPM