Governo de Sergipe realiza CENARISCO 2025 e reforça preparo de municípios pra enfrentar situação de risco

Nesta sexta-feira, 15, entre anotações e olhares atentos, um único objetivo uniu dezenas de coordenadores e agentes municipais de Defesa Civil de todo o estado de Sergipe: estar mais preparados para proteger vidas.

No auditório do Corpo de Bombeiros Militar, no Centro de Aracaju, aconteceu o Curso de Gestão de Cenários de Riscos, CENARISCO 2025, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec).

O encontro faz parte da grade de capacitações que a Defesa Civil estadual realiza com os municípios, anualmente, buscando fortalecer o planejamento, a prevenção e a resposta a desastres, com foco na redução de danos e na preservação de vidas. Ao longo da programação, foram discutidos temas como riscos elétricos, geológicos e estruturais, além de estratégias de gestão integrada de cenários de risco.

Na abertura do evento, o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz, ressaltou que a capacitação é a base para salvar vidas. “Cada conversa que acontece aqui pode representar, lá na frente, uma vida preservada. Não existe Defesa Civil forte sem conhecimento técnico e integração entre Estado e municípios. O CENARISCO é uma ferramenta fundamental para esse fortalecimento”, afirmou.

O curso seguiu com a participação de especialistas de diferentes áreas. Representando a Energisa, o coordenador do Centro de Operações da Companhia, Fabiano Almeida, abordou os riscos elétricos, trazendo exemplos reais de ocorrências em Sergipe e em outros estados. “Esse é um momento muito importante para que a gente possa construir laços de segurança, mas, também, de conhecimento, de network, para que no momento da crise estejamos preparados para poder fazer de forma efetiva e segura a garantia da vida de todos”, explicou.

O coordenador de Planejamento e Gestão de Riscos da Supdec, capitão Fabiano Queiroz, tratou dos riscos estruturais e conduziu uma palestra sobre gestão de cenários. “Hoje, demos continuidade a uma sequência de capacitação que o Governo do Estado vem fazendo para todos os coordenadores municipais, para que eles sejam altamente capazes de dar a primeira ação de resposta junto àquela ocorrência. Todos os que participaram desses cursos durante o ano estão altamente capazes de atuar, capacitados a assumirem as ocorrências. E, claro, a Defesa Civil estadual continua, também, dando apoio a essas coordenadorias sempre que precisarem”, ressaltou.

A programação também incluiu a palestra da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), abordando risco e medidas preventivas para reduzir acidentes durante eventos climáticos extremos. Entre os participantes do CENARISCO 2025, o coordenador municipal da Defesa Civil de Gararu, Cleovan de Freitas, agradeceu ao Governo do Estado pela iniciativa e garantiu que o aprendizado será aplicado no seu município. “Esse apoio que as coordenadorias estão recebendo é de suma importância. Tudo que aprendemos aqui durante o curso pode acontecer em nossos municípios e assim poderemos saber tomar as devidas providências de acordo com o que foi passado e absorvido por todos nós. Esse tipo de formação nos dá segurança para agir e também para orientar a população”, avaliou.

