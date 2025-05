Governo de Sergipe realiza investimento histórico de mais de R$ 1,5 milhão nas quadrilhas juninas

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), está realizando um investimento inédito de mais de R$1,5 milhão no fortalecimento das quadrilhas juninas, em 2025. A iniciativa acontece a partir de investimento do estado e através do repasse de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), via Edital nº 8 (Subsídios). As quadrilhas, que fazem parte da identidade cultural do “País do Forró”, passam a contar com novas oportunidades para atuar durante todo o ano.

O aporte contempla ajuda de custo para cada quadrilha participante dos concursos oficiais, premiações ampliadas e vagas exclusivas em editais federais, assegurando apoio financeiro direto e acesso a novos projetos culturais, como destaca o presidente da Funcap, Gustavo Paixão. “Temos, de fato, um investimento histórico. Não adianta fazer investimento somente no período do ciclo junino, quando, naturalmente, elas já circulam bastante, contratadas por colégios, por prefeituras, e já contam com uma renda garantida, com aporte do Governo destinado às premiações e inscrições. Mas, dentro da PNAB, tivemos o cuidado, mesmo sendo um edital federal, de definir que R$ 1,5 milhão, do total de R$ 26 milhões recebidos, fosse destinado, exclusivamente, às quadrilhas juninas”, frisa.

O Governo de Sergipe estruturou um sistema robusto de incentivo aos concursos de quadrilhas juninas. Cada grupo selecionado receberá uma ajuda de custo de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil para participação em cada um dos concursos: Arraiá Arranca Unha e Arraiá do Gonzagão. Com cerca de 25 quadrilhas participantes, o investimento direto ultrapassa R$ 250 mil.

Além desse suporte, as premiações gerais dos concursos foram ampliadas, somando R$ 200 mil, que serão distribuídos entre os melhores classificados do Arranca Unha e do Gonzagão. As cinco primeiras colocadas de cada evento receberão valores que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil. Uma das novidades para 2025 é a criação de uma final estadual, na qual as quadrilhas vencedoras dos dois concursos disputarão o título de “Quadrilha Junina do País do Forró”, com um prêmio adicional de R$ 50 mil.

Além dos recursos estaduais, o Edital PNAB nº 08/2025 reserva vagas exclusivas para quadrilhas juninas, dentro de um investimento federal que ultrapassa R$ 1 milhão apenas para este segmento.

Quadrilheiros comemoram

Para o diretor administrativo da Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (LIQUAJUSE), Sérgio Luiz, o investimento representa um avanço inédito. “Essa é uma excelente iniciativa do Governo de Sergipe. O movimento junino do nosso estado nunca foi tão valorizado quanto agora. Precisamos desse fomento para que os grupos consigam se manter vivos”, afirma.

O presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Sergipe (ASQUAJUSE), Cristiano Dias, também comemorou os investimentos. “É uma iniciativa extremamente positiva. Esse é um investimento altíssimo, nunca visto anteriormente. Antes, muitas vezes, precisávamos ir a outros estados em busca de premiações maiores. Este ano, com esse investimento vindo do próprio governo, temos a valorização necessária aqui mesmo. Os recursos da PNAB mostram a sensibilidade e o olhar atento que o governo tem com nossos grupos e nossas quadrilhas juninas”, destaca.

Inscrições abertas

As inscrições para os concursos de quadrilhas juninas do Arraiá Arranca Unha e do Arraiá do Gonzagão 2025 estão abertas desde sexta-feira, 23, e seguem até o dia 1º de junho. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Mapa Cultural de Sergipe, na aba “Oportunidades”.

O Arraiá Arranca Unha acontece de 16 a 22 de junho, no Centro de Criatividade, enquanto o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão será realizado de 23 a 29 de junho, no Complexo Cultural Gonzagão, agora revitalizado. Os horários variam: de segunda a sexta, as apresentações começam às 20h; aos sábados, às 18h; e, aos domingos, às 17h.

Foto: Marco Ferro