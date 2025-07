GOVERNO DE SERGIPE REALIZA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO CARTÃO CMAIS; FAMÍLIAS RECEBEM NESTA QUINTA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), efetuou nesta quinta-feira, 10, o pagamento dos benefícios do programa Cartão Mais Inclusão (CMais). Os valores já estão disponíveis para saque e movimentação pelos beneficiários.

Foram contempladas as seguintes modalidades: CMais Ser Criança, Gestante, Mães Solo, Vale Gás, Cidadania, Acolhe, Fenil e PVHA. Os pagamentos seguem o calendário previsto pela Seasic e são realizados diretamente nos cartões entregues às famílias cadastradas.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, destacou a importância do programa como uma ferramenta de inclusão. “O Cartão CMais representa um cuidado concreto com quem mais precisa. Ele atende a diversos públicos, desde mães solo até pessoas com doenças raras, como fenilcetonúria, garantindo o acesso a uma renda mínima, segurança alimentar e condições básicas de dignidade. Nosso esforço é contínuo para manter e ampliar esse alcance”.

O programa estadual de transferência de renda tem sido um dos pilares da política de assistência em Sergipe. Além de beneficiar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, o Cartão CMais também fortalece a economia local, já que os valores são utilizados prioritariamente no comércio de bairro, pequenos mercados e feiras.

Voltado à primeira infância, o CMais Ser Criança atende até 20 mil famílias com crianças de 0 a 6 anos, oferecendo um auxílio mensal de R$ 130,00. A iniciativa tem como objetivo assegurar condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento infantil, contribuindo para alimentação, vestuário e outros cuidados essenciais. O programa também estimula a participação das famílias em ações educativas e de acompanhamento social.

O CMais Mães Solo é voltado para beneficiárias do programa CMais Cidadania – Ser Criança, que estão identificadas no Cadastro Único como mães solo. Essa ação específica reforça a importância de apoiar famílias chefiadas por mulheres que enfrentam sozinhas os desafios da criação e cuidado com seus filhos.

Já o CMais Vale Gás Sergipano tem como foco minimizar o impacto do preço do gás de cozinha (GLP) no orçamento de famílias em situação de pobreza. O benefício assegura uma importante proteção social para quem enfrenta dificuldades no custeio de itens básicos do dia a dia.

Outro benefício pago nesta quarta-feira foi o CMais Sergipe Acolhe, criado para atender crianças e adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da pandemia da Covid-19. Com um auxílio mensal de R$ 500,00, o programa oferece suporte financeiro e busca incluir esse público em políticas públicas de assistência social e educação, garantindo segurança e bem-estar.

O CMais Fenil contempla pessoas diagnosticadas com fenilcetonúria, uma condição metabólica rara que exige cuidados específicos com alimentação. O auxílio ajuda a custear parte dos produtos necessários ao tratamento e à qualidade de vida dos beneficiários.

Pessoas vivendo com HIV/Aids também são assistidas pelo Cartão CMais, por meio do programa PVHA. Com um benefício de R$ 200,00 mensais, a iniciativa contribui para garantir alimentação adequada, acesso ao tratamento e mais dignidade no enfrentamento dos desafios do dia a dia.

Foto: Seasic