GOVERNO DE SERGIPE RECEBE 6ª EDIÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS 

Teve início na noite da última quarta-feira, 23, a 6ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude (Fonajuve). Essa edição é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Especial da Juventude (Superjuv), em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ). O evento é um importante espaço de articulação política, troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas voltadas às juventudes. A abertura oficial aconteceu no auditório da Biblioteca Epifânio Dórea e contou com a presença de autoridades estaduais, jovens sergipanos e apresentações culturais com música, poesia e quadrilha junina.

Reunindo cerca de 27 gestores e gestoras de juventude de diferentes estados do Brasil, a programação segue até o sábado, 26, com reuniões, seminários, painéis temáticos, visitas de campo e em especial para a Superintendência Especial da Juventude, pasta vinculada à Secretária de Estado da Casa Civil (Secc), o lançamento do ‘Agora é Avera’ e o 3º Festival Estadual das Juventudes. O grande destaque, é o seminário sobre o desenvolvimento da transversalidade das políticas de juventude, que colocará em pauta a centralidade dos jovens em áreas como educação, cidadania, esporte, assistência social e trabalho, em uma edição que consolida o Fórum como um espaço para pensar e executar políticas públicas para as juventudes brasileiras.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, que representou o governador do Estado, Fábio Mitidieri, a 6ª reunião ordinária do Fórum é um momento importante para a troca de experiências entre os estados para que novas ideias e ações sejam aplicadas. “Nós temos um governador que acredita e valoriza os jovens, o que é replicado diariamente nos projetos, nas ações e nas políticas públicas, afinal, a política pública de juventude não pode estar somente dentro das pastas. Ao assumir a gestão, o governador Fábio Mitidieri, criou a Superintendência Especial da Juventude e tem nos dado as condições necessárias para trabalharmos de forma transversal. Esperamos que todos os gestores levem com carinho o nosso estado e que se sintam bem-vindos”, destacou.

Coordenadora da região Nordeste no Fórum Nacional de Gestores e Gestoras da Juventude, a superintendente Especial da Juventude de Sergipe, Anne Livianne, ressaltou que é uma honra receber os estados e mostrar tudo que temos feito pelos nossos jovens. “A semana está recheada de programação para que possamos discutir as políticas públicas que estão sendo realizadas e pautadas em todo o país. Esse é o primeiro ano do Fórum institucionalizado por um decreto, o que é um grande motivo para comemorarmos, além do Mês da Juventude, que tem tudo para ser um grande sucesso”, disse.

Estando à frente da Secretaria Nacional da Juventude, que comemora 20 anos de criação neste ano, o diretor Nilson Florentino Júnior, agradeceu ao Governo de Sergipe por receber a 6ª Reunião Ordinária do Fonajuve. “É uma grande alegria de estarmos sendo recebidos pelo governo e pela Superintendência Especial da Juventude, em um encontro que vem na perspectiva de garantir o processo organizacional e institucional deste Fórum que visa o processo de diálogo em torno das políticas públicas de juventude, mas que também desenvolve um seminário específico, onde será abordado as políticas públicas transversais de juventude. A partir, inclusive, de vários direitos demarcados no Estatuto da Juventude, então será uma importante reunião”, ressaltou.

Para o gestor de juventude do Rio Grande do Sul, Anderson Pavin Neto, a realização da 6ª Reunião Ordinária do Fórum representa a união e parceria entre os estados de todo o Brasil. “Esse é o primeiro ano em que o Fórum Nacional recebeu um decreto, antes nós realizamos as reuniões informalmente, então é um momento de empoderamento, principalmente estando nas vésperas do Mês da Juventude. Não tenho dúvidas que os gestores estão trazendo tudo que está sendo desenvolvido pelas pastas, inclusive nós, que temos dois programas para lançarmos e viemos apresentar aos demais gestores. Neste ano que comemoramos também a criação da Secretaria Nacional da Juventude, temos trabalhado em união pela aprovação do Plano Nacional da Juventude como lei federal”, reforçou.

Texto e foto ASN