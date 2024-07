GOVERNO DE SERGIPE RECEBE COMITIVA DO BNDES PARA TRATAR SOBRE OS PROJETOS DO VIVA SERGIPE

Durante os dias 1º e 3 deste mês, secretarias integraram o grupo que realizou reuniões

A Secretaria Especial do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e o Instituto Banese receberam, entre os dias 1º e 3 de julho, a visita de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com objetivo de dialogar e promover tratativas a respeito dos projetos do Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE). Também integraram a comitiva representantes das secretarias de Estado do Turismo (Setur), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

No primeiro dia da visita, os representantes participaram do seminário ‘Aracaju no Centro’, com objetivo de contribuir com os debates acerca da importância da revitalização do Centro da capital sergipana. Já na terça-feira, 2, as equipes participaram de um dia inteiro de visitas técnicas para conhecer os pontos culturais e turísticos integrados aos projetos do Viva Sergipe. A comitiva visitou a região do Centro e do bairro Santo Antônio, bem como locais como o Parque dos Cajueiros, Gonzagão, Cemitério dos Náufragos e Orla de Atalaia, além dos municípios de São Cristóvão, Japaratuba e Simão Dias, para conhecer mais sobre a história da Santa Dulce dos Pobres, de Arthur Bispo do Rosário e da Casa do Artesão.

O projeto prevê a instalação de equipamentos culturais nessas regiões, com foco em fortalecer o turismo e a cultura de Sergipe. “O programa Viva Sergipe é um projeto que tem como objetivo o desenvolvimento turístico-cultural do estado através da revitalização de equipamentos já existentes e da criação de novos equipamentos. Nós, juntamente com a equipe do Instituto Banese, visitamos locais que já existem e também locais que receberão esses novos investimentos”, explicou a gestora governamental da Seplan, Isadora Bastos.

“Conhecemos os sítios onde serão desenvolvidos os projetos do programa Viva Sergipe, do Governo do Estado de Sergipe, com a participação do Instituto Banese e com o apoio do próprio BNDES. Fizemos uma visita na capital e conhecemos os espaços no interior do estado”, disse o superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda.

No encerramento da missão do BNDES em Sergipe, os representantes participaram de discussões e esclarecimentos de dúvidas sobre a operação de crédito e sobre a elaboração do Roteiro para Aprovação de Projeto (RAP) dos projetos.

Viva Sergipe

Em uma iniciativa voltada para o fortalecimento do potencial cultural e turístico de Sergipe, o Governo do Estado desenvolveu o Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE).

A iniciativa visa despertar o sentimento de sergipanidade por meio da implantação de espaços culturais que manifestem o legado histórico estadual. Dessa maneira, o Viva-SE compreende um conjunto de 15 projetos voltados para a cultura e o turismo, com o objetivo de promover o desenvolvimento de diferentes regiões de Sergipe.

O programa vem sendo elaborado com o suporte do Instituto Banese, da Seplan, Setur, Sefaz, Sedurbi, Seteem e Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). O conjunto de projetos será viabilizado por meio de operação de crédito com o BNDES de até R$ 180 milhões, aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) no ano passado.

A ideia é que sejam criados novos espaços de fomento à cultura e à economia criativa em diferentes lugares de Sergipe, aproveitando a singularidade e a especificidade dos locais.

Foto: Bruna Moura