Governo de Sergipe recebe deputados estaduais em visita às obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, em Aracaju

O Governo de Sergipe recebeu, nesta quarta-feira, 27, deputados estaduais para uma visita às obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves, em Aracaju. A comitiva foi recebida pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, que apresentou os avanços do empreendimento e acompanhou a vistoria em diferentes frentes de serviço.

A programação da visita incluiu a inspeção do canteiro de obras, com destaque para as estruturas de apoio aos trabalhadores, como refeitório e vestiário, e seguiu até a frente principal do viaduto, na avenida Beira Mar, onde estão em andamento as perfurações e armações das estacas, colunas e vigas.

Com investimentos na ordem de R$ 318 milhões, o Complexo Viário é considerado a maior obra de mobilidade urbana em execução no Brasil e um marco para a infraestrutura de Sergipe. O projeto contempla um viaduto de 180 metros na interseção da avenida Tancredo Neves com a avenida Beira Mar, uma ponte estaiada de 360 metros interligando a Tancredo ao bairro Coroa do Meio, além de 2,34 km de ciclovias.

De acordo com o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a presença dos parlamentares reforça a transparência e o compromisso do Governo do Estado com a execução dessa grandiosa obra. “Seguindo a orientação do governador Fábio Mitidieri, hoje, viemos ver de perto o andamento dos serviços do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, e trouxemos as deputadas e os deputados, que foram eles os responsáveis pela autorização para a operação de crédito que garantiu a execução desse empreendimento. É importante que a sociedade, por meio de seus representantes, veja como os trabalhos estão sendo realizados e perceba a dimensão da obra. Estamos diante de um investimento que vai transformar a mobilidade e o turismo da capital, e ter o apoio e a presença da Assembleia fortalece ainda mais esse processo”, destacou.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, a presença dos parlamentares sergipanos acompanhando de perto o andamento dos serviços respalda o perfil do governador Fábio Mitidieri, que é o de manter o diálogo aberto, a relação harmônica entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ele também destacou o quantitativo de empregos que a obra tem proporcionado. “Além da importância para a mobilidade e para o turismo da capital, o Complexo Viário já gera benefícios diretos. Hoje, são 201 trabalhadores atuando no canteiro, em diferentes funções, inclusive administrativas. A previsão é que até junho de 2026 o viaduto da avenida Beira Mar já esteja concluído e entregue à população, enquanto as obras da ponte estaiada e dos acessos seguem em andamento. É uma obra transformadora, que vai marcar a história da infraestrutura de Sergipe e melhorar a vida dos sergipanos”, avaliou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade, reforçou a importância do diálogo entre os poderes e destacou o impacto positivo do empreendimento para a capital. “Essa obra é uma conquista para Sergipe. Estamos acompanhando de perto porque sabemos do reflexo que terá na vida da população, desafogando o trânsito, criando novos fluxos e valorizando a nossa capital. Além disso, a Assembleia foi uma parceira importantíssima dessa obra, que aprovou o empréstimo para a sua execução. O que vimos aqui hoje nos deixou ainda mais entusiasmados e felizes com o cronograma sendo cumprido e seguindo as normas estabelecidas. A Alese seguirá à disposição para apoiar as iniciativas que tragam benefícios tão concretos à sociedade”, afirmou.

O deputado estadual Garibalde Mendonça também ressaltou o simbolismo do empreendimento para a capital. “Quem passa pela pista não vê o trabalho sendo executado, mas, pelo lado de dentro, o que vemos é muita coisa sendo já pronta. Temos que parabenizar o Governo do Estado porque é uma grande obra e tenho a certeza que será um cartão postal para a nossa cidade. Então, vemos de perto o desenvolvimento de Aracaju e o nosso governo realmente está trabalhando para que isso aconteça. O nosso papel como parlamentares é acompanhar, fiscalizar e apoiar para que Sergipe continue avançando”, declarou.

