Governo de Sergipe receberá visita do Embaixador da Irlanda no Brasil nos próximos dias 26 e 27 de junho

O saber fazer da renda irlandesa produzida no município de Divina Pastora se tornou Patrimônio Histórico e Imaterial de Sergipe e chamou a atenção do embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy. Nos próximos dias 26 e 27 de junho, o representante diplomático virá a Sergipe e participará de agendas promovidas pelo Governo do Estado, com intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Além de promover o intercâmbio cultural e comercial da renda irlandesa, a visita objetiva ampliar o conhecimento sobre a produção singular desse artesanato que se perdeu no seu país de origem, a Irlanda, mas se fortalece, a cada dia, no estado sergipano.

Entre as programações promovidas pelo governo em parceria com instituições de fomento ao ensino e à cultura, haverá visita ao município de Divina Pastora, ao Museu da Gente Sergipana, aos festejos juninos da Orla da Atalaia e da Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Além disso, serão realizados encontros na Universidade Federal de Sergipe (UFS), na Universidade Tiradentes (Unit) e na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), a fim de dialogar e promover, também, as potencialidades do estado.

Renda Irlandesa produzida em Sergipe ganha os olhos do mundo

As tratativas para promoção de intercâmbio cultural e comercial da renda irlandesa produzida no município sergipano de Divina Pastora iniciaram ao final de janeiro deste ano, durante videoconferência com presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; representante da Embaixada do Brasil na Irlanda, Anecy Scholling; artesãs do município sergipano de Divina Pastora; secretário e secretário-executivo do Trabalho, Jorge Teles e Rafael Melo, respectivamente.

Em abril, um novo encontro aconteceu. Desta vez, na sede da Embaixada, em Brasília (DF), com a presença do embaixador da Irlanda, Seán Hoy. A exportação do artesanato sergipano, a ampliação de estudos e possibilidades de exposições, cursos e feiras, foram alguns dos temas debatidos durante o encontro. Na ocasião, o embaixador aceitou o convite para visitar Sergipe durante os festejos juninos, com o intuito de conhecer a produção da renda irlandesa.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, também esteve reunido com o diretor regional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Sérgio Ferreira. Na ocasião, dialogaram sobre possibilidades de exportação da renda irlandesa, com garantia de participação de associações de rendeiras em rodada internacional de negócios que ocorrerá em Fortaleza, durante feira de artesanato.

Serviço:

O quê: Visita do embaixador da Irlanda no Brasil a Sergipe

Quando: dias 26 e 27 de junho

Objetivos: Promoção de intercâmbio cultural e comercial da renda irlandesa produzida no município sergipano de Divina Pastora; conhecimento da produção desse artesanato, das associações relacionadas, dos principais personagens envolvidos, da história e da cultura; viabilizar exposições, cursos e feiras no exterior; repatriação do saber fazer da renda irlandesa para a Irlanda; valorização da renda no mercado regional e nacional através do reconhecimento da nação da qual foi originada; fortalecimento de laços e negócios entre o Estado de Sergipe e a Irlanda.

Programação da segunda-feira, 26

10h – Reunião na Fecomércio com entidades de classe e empresas exportadoras ou com potencial exportador

Local: Sede do Senac – Av. Ivo do Prado, 564 Edf. Walker Martins Carvalho, 2º Andar – São José, Aracaju

14h – Palestra do Embaixador na Universidade Federal de Sergipe com o tema: Centenário do romance “Ulysses”, do escritor irlandês James Joyce; partilha de experiências culturais e falas de pesquisadores sobre o trabalho da renda irlandesa no estado

Local: Sala de Conselhos Superiores da UFS, na Avenida Marechal Rondon Jardim s/n – Rosa Elze, São Cristóvão

16h30 – Visitas à Universidade Tiradentes (Unit), ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e ao Innovation Center

Local: Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia – Aracaju

18h – Ida ao São João da Família, festejo que conta com exposição e comercialização de comidas típicas e de diversos artesanatos sergipanos, incluindo a renda irlandesa.

O projeto recebe apoio do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e é realizado pelo Sistema CNC, Fecomércio, Sesc e Prefeitura de Aracaju.

Local: Praça Fausto Cardoso, na Av. Ivo do Prado, no Centro de Aracaju

Programação da terça-feira, 27

8h – Solenidade de recepção da visita do Embaixador, no Santuário Nossa Senhora Divina Pastora

Contará com apresentações culturais dos grupos Chegança e Samba de Roda; apresentação das rendas produzidas por representantes de três associações de rendeiras existentes no município, sendo elas: Associação das Rendeiras Independentes de Divina Pastora (Asdrin); a Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora (Asderen); e a Associação dos Artesãos, Pequenos Agricultores, Pecuaristas, Renda Irlandesa, Rendendê e Outros (Apric); composição da mesa para breve apresentação histórica do artesanato e falas de autoridades; e finalização com apresentação de cordel e hinos das padroeiras de Sergipe e da Irlanda.

Local: Igreja Matriz, na Rua Jackson de Figueiredo, 421, no município de Divina Pastora

14h30 – Apresentação dos potenciais de Sergipe no auditório do Museu da Gente Sergipana

Local: Av. Ivo do Prado, 398 – Centro, Aracaju

19h – Ida ao Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia

Festejo promovido pelo governo que possui espaço dedicado não somente à renda irlandesa, mas também aos diversos artesanatos sergipanos.

Local: Av. Santos Dumont – Coroa do Meio, Aracaju

Foto: Júlio Dutra