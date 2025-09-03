Governo de SE retoma transplantes de rim após 13 anos de interrupção

O governador Fábio Mitidieri assinou, nesta quarta-feira, 3, o contrato com a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia para a retomada dos transplantes de rim e início dos transplantes de fígado no estado, além de viabilizar benefícios para a rede filantrópica de saúde de Sergipe. Há 13 anos a Saúde estadual não realizava mais transplantes renais. Atualmente, o investimento do Estado de Sergipe é de 17% de sua receita, cerca de R$ 2,4 bilhões, percentual que supera os 12% mínimos obrigatórios pela Constituição Federal.

Durante a solenidade de assinatura, foi formalizada, também, a parceria entre Estado e entidades filantrópicas para a contratação das linhas de crédito disponibilizadas pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese). Com mais de R$ 48 milhões mensal (R$ 48.948.752,05, precisamente), a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Casa do Estado de Sergipe (Federase) poderá contratar hospitais associados das linhas de créditos do ‘Giro Consignado SUS’ e realizar a antecipação de recebíveis.

Além do convênio com o Cirurgia e autorização da linha de crédito para a Federase, o governador também fez o anúncio de datas de previsibilidade de pagamento para as instituições. Todo dia 10, os hospitais filantrópicos serão pagos com recursos federais e todo dia 20 serão utilizados recursos próprios do Tesouro Estadual para o pagamentos dos serviços.

O governador destacou a relevância do ato junto aos hospitais filantrópicos. “O que assinamos hoje, significa que as instituições terão segurança financeira. O calendário de pagamento permite que elas saibam, com antecedência, quando o recurso entrará na conta. Por meio do Banese, abrimos uma linha de crédito para que os hospitais antecipem os recebíveis e possam com isso fazer um giro maior, um investimento que possibilite melhor condição de trabalho e preste um serviço de qualidade para a população”, detalhou.

O coordenador da Central Estadual de Transplantes, Benito Fernandez, lembrou que esta é a primeira vez na história de Sergipe que uma gestão pública inclui o transplante de órgãos no Plano de Governo. “No ano passado, mandamos 56 rins para serem transplantados em outros estados e, este ano, enviamos 37. Esperamos que esses órgãos não saiam mais daqui, que eles sejam transplantados aqui no estado”, enfatizou.

Transplantado de um rim, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, frisou a importância de fazer os procedimentos no estado. “Evitaremos esse transporte, o afastamento entre paciente e seus familiares por um longo período de tempo para aguardar surgir um órgão compatível. Estou muito emocionado porque sei o que é passar por um transplante. Propiciar essa oportunidade para outros, como secretário, é muito significativo para mim”, pontuou.

Ouvintes

Pouco antes de participar da solenidade no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (SES) da retomada de transplante de rim em Sergipe, o governador Mitidieri interagiu com o radialista Marcos Aurélio e seus ouvintes.

Entre as principais pautas discutidas, o governador falou sobre o processo de transição da Iguá, que já investiu R$ 100 milhões no Plano Verão, mais R$ 100 milhões para a troca de rede do estado, em quatro meses de atuação em Sergipe. “O diretor da Iguá já tinha me avisado que, antes de melhorar, teria alguns pontos mais tensos porque muitos reparos e ajustes precisam ser feitos até a sua atuação na totalidade. Realizamos a concessão parcial dos serviços da Deso por acreditar ser o melhor para o estado, devido ao potencial de investimento da iniciativa privada. Ser gestor não significa tomar sempre a decisão mais fácil e coragem é uma característica que temos”, ressaltou.

Sobre a alcunha de ‘governador dos concursos’, Fábio adiantou o desejo de, assim que possível, lançar edital para provimento de vagas para o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). “Tenho o desejo de reformar o prédio do DER, revitalizá-lo e fortalecê-lo. É um órgão estratégico para o desenvolvimento do estado e, futuramente, precisaremos de capital humano”, apontou.

Visita

Ainda nesta quarta-feira, 3, o governador visitou o Restaurante Popular Padre Pedro, reinaugurado no último dia 26, no Espaço Zé Peixe, na avenida Ivo do Prado, 25, Centro de Aracaju. Os serviços estão abertos ao público a partir das 10h30 com distribuição de almoço. “Com as novas instalações, agora, temos condições de dar mais conforto e comodidade para a população. Com o funcionamento neste novo prédio, conseguimos, inclusive, preservar o memorial”, considerou.

Foto: Reinaldo Moura