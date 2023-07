Governo reúne com instituições de ensino para desenvolvimento de ações de qualificação técnica da mão de obra

Em conformidade com os principais compromissos da gestão estadual de incentivo ao desenvolvimento e à empregabilidade em Sergipe, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) tem desenvolvido ações de fomento para a qualificação técnica da mão de obra sergipana.

Com o objetivo de promover a inserção dos jovens sergipanos no mercado de trabalho por meio da formação técnica para aperfeiçoamento das habilidades profissionais, secretários da pasta estiveram reunidos com representantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) na terça-feira, 18, para dialogar sobre parcerias futuras entre o Governo e as instituições de ensino. O objetivo é alinhar a formação técnica às principais demandas do mercado.

Nos últimos seis meses, Sergipe tem presenciado um cenário de desenvolvimento e criação de ambiente de negócios incentivado pela instalação de novas empresas no estado que, além de oportunizar a geração de emprego e renda, demanda mão de obra qualificada para realização de diferentes serviços.

“Vivemos um momento de retomada da nossa economia, primeiramente porque as restrições relacionadas à pandemia acabaram e também pelo novo ciclo de petróleo e gás que se inicia no estado. O Governo tem atuado de maneira forte no sentido de criar um ambiente de negócios, pois não adianta querer atrair a iniciativa privada se não há um ambiente facilitador. Temos construído todo um arcabouço jurídico nesse sentido e precisamos atuar, também, na qualificação profissionalizante, porque muitas vagas estão sendo geradas e precisamos de mão de obra qualificada o suficiente para ocupar todas elas”, ressalta o secretário da Seteem, Jorge Teles.

Além de impactar na diminuição das taxas de desocupação no estado, o objetivo é tornar a qualificação uma facilitadora no ingresso e na reinserção do trabalhador ao ambiente de trabalho. “Essa parceria com o IFS, a UFS e outras entidades do estado, no sentido de aprimorar a qualificação técnica, oportunizam o acesso ao mercado, porque esse tem sido um dificultador para aqueles que, em especial, nunca tiveram experiência ou carteira assinada”, afirma Teles.

A oferta de cursos para formação técnica e o desenvolvimento de ações alinhadas às demandas do mercado são alguns dos resultados previstos com essas parcerias. Para entendimento dessas necessidades, Teles afirma que estão sendo realizados estudos e diálogos com os principais agentes do mercado, a fim de promover uma política pública ainda mais precisa.

Para o reitor da UFS, Valter Joviniano, este é um momento extremamente importante para o estado de Sergipe. “As instituições que fomentam a formação de recursos humanos se agregam, se somam ao Estado para, dentro do planejamento estratégico, construirmos ações de capacitação que visem a maior empregabilidade da população, atendendo às necessidades do mercado. Para nós é uma alegria, um orgulho muito grande poder participar desse projeto que, sem dúvida nenhuma, proporcionará maior desenvolvimento do estado e também uma transformação social”, afirma o reitor.

A reitora do IFS, Ruth Sales Andrade, também destacou a parceria como um marco para o desenvolvimento de Sergipe. “É um momento ímpar, onde o Governo está dialogando com as instituições de ensino para oferecer capacitação ao povo sergipano. O projeto é muito bonito e tem a preocupação de apresentar o mundo do trabalho aos jovens que estão desempregados […] Além desse projeto, podemos fazer parceria em outras direções, como pesquisa, inovação, atendimento às comunidades, extensão […] existe uma série de ações conjuntas que, de certo, vão garantir uma qualidade de vida aos nossos jovens sergipanos”, finalizou a reitora.

