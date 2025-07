Governador Mitidieri se reúne com o Ibama para garantir o avanço de obras estratégicas no estado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou de uma reunião técnica com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, para tratar da anuência do órgão ao andamento das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, em Aracaju, e da renovação do termo de cooperação técnica entre o Instituto e a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), que agiliza processos de licenciamento. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira, 15, na sede do Ibama, em Brasília.

“Nossa solicitação foi protocolada em maio e aguarda a resposta do órgão. Fomos muito bem recebidos pelo presidente Agostinho, e informados de que a equipe técnica deverá concluir nos próximos dias a análise, dentro do prazo inicial, o que evitará atrasos”, informou o governador.

Já a parceria entre Adema e o Ibama será formalizada nas próximas semanas, transferindo oficialmente ao órgão estadual a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de obras como a de extensão da rodovia SE-255 no trecho entre os municípios de Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda, que atravessa área do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. A medida contribuirá para a aprovação dos estudos de impacto ambiental junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O encontro ainda contou com a procuradora federal da Advocacia-Geral da União e procuradora-chefe da Procuradoria Federal Especial junto ao Ibama, Karina Marx Macêdo, o secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, e o secretário-executivo da Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília, José Luciano Filho.

“A preservação ambiental e o desenvolvimento de infraestrutura devem caminhar juntos. Estamos dialogando com responsabilidade técnica e compromisso com o futuro de Sergipe”, destacou Mitidieri durante o encontro.

Foto: Arthur Soares

Parceria entre órgão federal e administração estadual assegura desenvolvimento

