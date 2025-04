Governo de Sergipe vai lançar medidas de incentivo à renovação da frota do transporte intermunicipal

Em entrevista a Narcizo Machado, na Fan FM, nesta quarta-feira, 23, o governador Fábio Mitidieri fez um balanço das ações do Estado que tem colocado Sergipe em destaque no Nordeste e no Brasil com relação à melhoria da qualidade de vida da população.

Entre os assuntos abordados, Mitidieri falou que, pensando na segurança dos passageiros e trabalhadores do transporte intermunicipal, o Estado deve lançar, ainda neste ano, um conjunto de medidas para a renovação da frota. “Não há como termos ônibus rodando há mais de 15 ou até 20 anos. Então, vamos reduzir o imposto e lançar um financiamento por meio do Banese, com juros mais acessíveis, para que eles possam trocar os ônibus que têm mais de 10 anos e oferecer à população mais conforto e segurança”, destaca.

Quanto ao recente reajuste do transporte intermunicipal, Fábio explicou que há tempo não havia atualização dos valores, enquanto os custos com gasolina e manutenção da frota subiram muito nos últimos anos. “Se não reajustarmos, o sistema só vai piorar. Cobramos ônibus melhores, mas, com a defasagem da tarifa, o concessionário não consegue fechar essa conta porque o custo de vida subiu. Não são empresas grandes, a concessão é dada a cada dono de veículo”, ressalta o governador ao informar que, para melhorar ainda mais, após entendimento da Justiça, o processo de licitação do transporte deve ser retomado também neste ano.

Resultados

O bom momento que vem sendo construído e vivido por Sergipe, tanto na área econômica quanto na social, foi destacado como resultado da dedicação que o governador exige de todos que trabalham na gestão estadual. “Os números falam por si só. Na economia, temos a menor taxa de desemprego da nossa história e o maior estoque de empregos. Sergipe tem o segundo maior salário médio de entrada no Brasil, perdendo para São Paulo, apenas. Somos o estado que mais cresceu na geração de emprego de serviço, Sergipe cresceu 33%, o Brasil cresceu 7% e o Nordeste 13%”, enumera Fábio.

O chefe do Executivo estadual lembrou, também, que, pela primeira vez na história, Sergipe conquistou a nota A na classificação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag). O indicador é o mais importante parâmetro utilizado para analisar a situação fiscal dos órgãos e permite que aqueles mais bem classificados consigam obter empréstimos com garantia da União.

Depois de conquistar a nota A na avaliação realizada pela STN, a renomada agência de risco Fitch atribuiu a Sergipe a nota AAA, a mais alta classificação concedida a estados e municípios. “Sergipe é um dos estados que menos devem no Brasil. Então, os dados econômicos do estado de Sergipe são fantásticos. E, na área social, nosso estado é um dos três que mais reduziram a extrema pobreza no Brasil. Tudo isso mostra claramente que a política econômica e social do governo vem no caminho certo, está sendo assertiva. Isso responde à crítica da oposição”, frisa Mitidieri.

Obras e ações

Com relação a obras em Sergipe, Mitidieri destacou que o Estado tem cerca de R$ 300 milhões em obras em execução só em rodovias. “Também temos R$ 500 milhões em obras em licitação e R$ 200 milhões para dar ordem de serviço, já licitada, aguardando a contratação de arqueólogo porque há uma determinação legal, agora, que, para cada obra pública, tem que ter um arqueólogo, mas o mercado não consegue absorver pela carência de profissionais”, pontua.

Fábio evidenciou, ainda, que o Governo já realizou 23 concursos na sua gestão. “Somos o governo dos concursos. E temos programas de sucesso, como o Opera Sergipe, que, nesta fase 2, já chega ao número de 4 mil cirurgias de grande porte já agendas. O Sergipe é aqui, o governo itinerante, que é o maior programa do nosso governo e a cada 15 dias está em uma cidade, levando toda a estrutura do nosso governo. E estará nesta sexta-feira, 25, em Lagarto”, elenca o governador.

Fábio aproveitou a oportunidade para informar à população que, em maio, o programa ‘Prato do Povo’ será ampliado, a partir da nova licitação que contemplará mais oito cidades. “Vamos sair de 21 cidades, atualmente, para 29 cidades contempladas com o programa Prato do Povo, que combate a insegurança alimentar. Além de termos o Cartão Cmais, que em suas diversas modalidades auxiliam as famílias sergipanas em vulnerabilidade social”, complementa.

Reajuste

Outra informação passada aos ouvintes da Fan FM pelo governador de Sergipe foi referente ao reajuste dos servidores estaduais. Com relação ao assunto, Mitidieri afirmou que, no segundo semestre deste ano, o Estado deverá anunciar o benefício. “Em todos os anos da nossa gestão demos reajuste ao servidor público”, enfatiza.

Como acordado em dezembro de 2023, quando o Governo do Estado reajustou a carreira do Magistério após congelamento por 16 anos, em janeiro deste ano o reajuste da categoria já foi repassado. “Neste ano, já entrou na conta do Magistério o reajuste do acordo, um investimento de R$ 240 milhões, pagos em janeiro de 2024 e agora em janeiro de 2025. Mas, além disso, criamos programas que também remuneram e dão dignidade à comunidade escolar, como o Nota 10, que chega a premiar com até R$ 10 mil para cada professor de escolas com melhores resultados no Ideb e Idese, assim como em destaque em olimpíadas e feiras da educação. No primeiro ano, foram R$ 16 milhões em investimentos e, neste ano, ampliamos para R$ 26 milhões”, ressalta Fábio Mitidieri.

