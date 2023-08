Governo Sergipe visita indústria de Goiás e incentiva instalação no estado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, visitou nesta segunda-feira (14), em Aparecida de Goiânia (GO), a sede do GSA Alimentos, fabricante de dezenas de marcas conhecidas no marcado nacional e internacional. Interessado em fortalecer a presença de seus produtos no Nordeste, o grupo deve enviar uma equipe ao estado para avaliar a instalação de uma unidade.

Recebido pelo diretor-presidente do GSA Alimentos, Sandro Scodro, Fábio explicou o potencial logístico e comercial, assim como ações estaduais de incentivo à indústria e à geração de empregos. O governador apresentou Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) – mecanismo de incentivo atrativo de investimentos – e entregou exemplares do Guia de Oportunidades de Investimentos de Sergipe à diretoria da GSA.

“Nossa gestão realiza um trabalho direcionado para o desenvolvimento econômico e para a geração de empregos. Além disso, Sergipe possui diversidade de matriz energética, mão de obra qualificada, potencial para atração de investidores devido à sua organização financeira e está em uma das regiões mais bem localizadas do país, próximo aos grandes mercados consumidores, com infraestrutura necessária de porto, aeroporto e rodovias federais e estaduais que interligam todo o estado”, destacou Fábio.

Por sua vez, Sandro apresentou um histórico do GSA – fundado em 1984, como um braço empresarial da Mabel (potência brasileira no setor de produtos alimentícios) – e seu crescimento exponencial a partir de 2012. O grupo fabrica dezenas de produtos próprios, como o macarrão instantâneo, chips de batatas, bebidas, entre outros. A comitiva sergipana visitou todos os setores da fábrica instalada em Aparecida de Goiânia.

“Estamos entre as empresas que mais crescem no Centro-Oeste e estamos preparados para figurar entre as maiores do Brasil nos próximos anos”, afirmou Sandro. “Agradecemos o interesse do Governo de Sergipe pelo nosso trabalho e vamos colocar nossas equipes técnicas em contato para verificar informações sobre a possibilidade de uma parceira no estado”, acrescentou.

Participaram da visita o secretário de Estado do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), Marcos Andrade; o prefeito de Estância, Gilson Andrade; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; o ex-prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves; e o presidente do grupo Açaí Distribuidora, Antônio Carlos Menezes Barreto, distribuidor exclusivo do GSA em Sergipe.

Foto: Júlio Dutra