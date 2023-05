Governo discute em Brasília investimentos federais para obras

Na audiência com a ministra Esther, na sede do ministério, o principal ponto discutido foi a cooperação entre os governos Federal e Estadual para implantação da nova carteira de identidade nacional, com inéditos padrões de segurança, a partir de novembro de 2023. Fábio quer acelerar a disponibilização do novo formato do documento à população da capital e do interior.

“Conversamos com a ministra Esther para identificar no que podemos colaborar para agilizar o processo de emissão da nova identidade em Sergipe. Como parte desse esforço, já está em andamento o concurso para papiloscopistas do nosso Instituto de Identificação, entre outras medidas, e esperamos viabilizar o aporte de recursos federais para antecipar para o quanto antes esse serviço público”, destacou o governador.

Fábio também manifestou o interesse de Sergipe em parcerias para modernização e capacitação de servidores públicos e em acordos de cooperação técnica com o ministério para utilização de construção do observatório de pessoal (com apoio de uma ferramenta da pasta, que apresenta dados estatísticos estruturados, a fim de qualificar ainda mais as decisões do governo sobre pessoas e carreiras do Estado) e para uso da Plataforma de Avaliação de Serviços, para aprimoramento de serviços prestados pela gestão estadual.

Infraestrutura prioritária para o Estado

No Palácio do Planalto, o ministro Rui, o governador Fábio e os respectivos secretários repassaram pontos dos três projetos que Sergipe apresentou ao Governo Federal este ano como prioritários para o Estado:

A obra do Canal de Xingó, que deve compreender 300 quilômetros de extensão entre Sergipe e Bahia, com a finalidade de levar água para abastecimento humano, a partir do Rio São Francisco, para reforço à rede de abastecimento no interior dos dois estados;

A construção da ponte interestadual entre os municípios de Neópolis, em Sergipe, e Penedo, em Alagoas, para estimular a economia local e regional e melhoria da qualidade de vida no estado;

A conclusão da duplicação e da adequação de capacidade da BR-101 entre as divisas do estado com Bahia e Alagoas, e de aumento da capacidade da BR-235 no trecho que liga a capital Aracaju a Itabaiana, no Agreste Sergipano.

Acompanharam o governador Fábio Mitidieri nas duas agendas o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo; e o secretário executivo de Representação de Sergipe em Brasília, Luciano Filho. A secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi, reforçou o time no encontro da Casa Civil, presencialmente, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, participou por meio de videoconferência. No Ministério da Gestão, também compareceram o secretário Especial do Trabalho e Emprego, Jorge Teles; o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Christiano Cavalcanti e o ex-deputado Pastor Heleno Silva.