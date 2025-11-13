Governo divulga calendário pagamento dos servidores do Executivo dos meses de novembro e dezembro

O Governo de Sergipe divulgou nesta quinta-feira, 13, o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo Estadual, referente aos meses de novembro e dezembro, além da segunda parcela do décimo terceiro salário. Com a quitação dos valores, mais de R$1,4 bilhão entrará em circulação na economia local.

Na quinta-feira, dia 27 de novembro, receberão os aposentados e pensionistas. Já no dia 28, sexta-feira, é a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos. Os aniversariantes do respectivo mês também receberão valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro.

Segunda parcela do décimo

Já os valores referentes à segunda parcela do décimo terceiro serão creditados no dia 18 de dezembro, nas contas dos aposentados e pensionistas, e no dia 19, nas contas dos demais servidores.

Folha de dezembro

O pagamento em dezembro será feito também em duas etapas. No dia 29, segunda-feira, receberão os aposentados e pensionistas. No dia 30, terça-feira, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos.

É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Foto: Ascom/ Sefaz