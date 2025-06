GOVERNO DIVULGA EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA DO CEARÁ

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, (Seteem) e sua Diretoria Estadual de Artesanato de Sergipe, divulga o edital de chamamento público para artesãos e entidades representativas do segmento interessados em participar da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (FENACCE), que acontecerá entre os dias 9 a 14 de setembro de 2025, em Fortaleza/CE.

Os artesãos poderão se inscrever até 25 julho de 2025, de duas formas: presencialmente, na Seteem, localizada na rua Santa Luzia, 680, Centro, de segunda a sexta, das 7h às 12h30, os interessados devem levar todos os documentos exigidos no edital em envelope lacrado; por e-mail, com envio de todos os documentos exigidos no edital para o endereço artesanatoeditalse@gmail.com até às 23h59 do dia 25 de julho e 2025. Os interessados devem preencher o campo “assunto” da seguinte forma: Inscrição Edital n° 06/2025 FENACCE, e no corpo do e-mail informar nome completo do interessado seja artesão individual, mestre artesão ou entidade representativa.

Podem participar do edital artesãos maiores de 18 anos, que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo de validade e que tenham disponibilidade para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. Para entidades representativas(associações ou cooperativas), é necessário que sejam legalmente constituídas.

O Governo de Sergipe subsidia a participação de sergipanos em feiras nacionais com apoio, custeio de transporte e ajuda de custo. A 7ª FENACCE será realizada no Centro de Eventos de Fortaleza, no estado do Ceará. Neste edital, serão disponibilizadas 10 vagas para artesãos e entidades representativas divulgarem e comercializarem produtos artesanais de Sergipe.

Confira mais detalhes no edital.

https://www.se.gov.br/anexos/uploads/download/filename_novo/14411/a9f9d3d6b81c80215a4685c4e4ead611.pdf

Foto: Richard Mayer