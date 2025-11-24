GOVERNO DIVULGA RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DOAÇÃO DE NOTEBOOKS A ORGANISMOS DE POLÍTICAS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), publicou nesta segunda-feira, 24, o resultado final do Chamamento Público nº 03/2025, que prevê a doação de 28 notebooks destinados aos Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) de municípios sergipanos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação das gestoras municipais nas ações voltadas à garantia de direitos, promoção da igualdade de gênero, autonomia feminina e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A ação reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a estruturação dos mecanismos locais de políticas públicas para mulheres, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento às demandas da população feminina. A lista completa com os OPMs contemplados está disponível na aba de Editais do site da SPM: https://www.se.gov.br/spm/editais.

Segundo a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, a ação representa mais um passo na consolidação da rede de atendimento às mulheres no estado. “Nosso propósito é fortalecer a capacidade técnica e estrutural dos organismos municipais, garantindo que as políticas públicas cheguem com mais eficiência a quem mais precisa”, ressaltou.

A convocação dos OPMs selecionados para receber os notebooks acontecerá a partir desta terça-feira, 25. Em casos de dúvidas e mais informações, podem ser encaminhadas para o e-mail ajuc@spm.se.gov.br.

Foto: SPM