GOVERNO DIVULGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA FUNDAÇÃO RENASCER PARA CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL

O Governo de Sergipe divulgou o resultado final do concurso público da Fundação Renascer para o cargo de orientador social. O certame, conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), selecionou profissionais de nível superior para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva nas áreas de serviço social, pedagogia e psicologia. A relação dos aprovados está disponível no Diário Oficial do Estado (edição de quarta-feira, 15) e no site do Idcap.

A Fundação Renascer é vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e responde pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. Como parte do processo de reestruturação e ampliação do quadro de pessoal da entidade, além deste certame, a gestão estadual está realizando concurso para o cargo de agente socioeducativo, que selecionará profissionais de nível médio para o provimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva.

De acordo com a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a seleção de novos profissionais para Fundação Renascer, além de reforçar o quadro de pessoal da entidade, contribuirá de modo significativo para a melhoria do atendimento e suporte prestados aos socioeducandos. “Esse é mais um concurso realizado com sucesso pela gestão estadual, e em breve o resultado final será homologado”, afirmou.

Para tornar possível a realização desses dois concursos, o Governo de Sergipe, por meio de lei estadual, criou novos cargos na estrutura de pessoal da entidade e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado. Os profissionais aprovados para o cargo de orientador social ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 3.308,76, e os novos agentes socioeducativos, com vencimento inicial de R$ 2.582,83. Para ambos os cargos, a gestão estadual reservou 20% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para afrodescendentes.

Foto: Iran Souza