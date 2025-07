GOVERNO DO ESTADO ACOMPANHA ANDAMENTO DE OBRAS NO ALTO SERTÃO; INVESTIMENTOS SUPERAM R$ 400 MILHÕES

A regularidade na execução das obras de infraestrutura é prioridade para o Governo de Sergipe. Para acompanhar o andamento desse processo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) adotou uma programação que engloba visitas e monitoramentos presenciais e intensifica diálogos com gestores municipais e representantes de empresas prestadoras de serviço.

Nesta terça-feira, 1º, a agenda da secretaria esteve voltada para o alto sertão sergipano. Acompanhado de técnicos do Núcleo Gestor do Contrato de Concessão e da Superintendência de Obras, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, verificou as intervenções em andamento nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Porto da Folha.

A primeira parada foi em Glória, onde acontece a urbanização do acesso ao povoado São Clemente. Recepcionado pelo deputado estadual Chico do Correios e pelo representante da empresa responsável pela obra, o secretário foi atualizado sobre o andamento dos trabalhos e das novas providências. A urbanização do acesso recebe investimentos de R$ 1.227.279,60.

Em Monte Alegre, a comitiva da Sedurbi, acompanhada do prefeito Evandro da Costa, visitou o início das obras do Ginásio de Esportes, cujo investimento é de R$ 3 milhões.

Para o gestor municipal, a visita do secretário demonstra o compromisso do Governo do Estado com a concretização dos empreendimentos. “Saber como é que vai o andamento e de forma presencial e reforçar o cumprimento de prazos: tudo isso é de grande importância para os municípios e, principalmente, para a população”, afirmou Evandro.

Adutora

Junto ao Núcleo Gestor do Contrato de Concessão, o secretário visitou a obra da Adutora do Curralinho, em Poço Redondo, executada pela Iguá Saneamento.

“A obra tão sonhada e tão esperada por essa comunidade está 51% concluída. São mais de 15 km da adutora. A previsão de entrega é no mês de outubro. No início, ocorreram alguns obstáculos por causa das rochas existentes na localidade. Mas, em breve, estaremos com a adutora funcionando, beneficiando mais de 30 mil pessoas”, relatou Luiz Roberto.

Ainda de acordo com o secretário, a obra da Deso, que fica a 4 km da Adutora do Curralinho, também está em andamento. “São três licitações. A Deso está concluindo a última licitação, que é da estação de tratamento, e esse conjunto, com certeza vai melhorar considerável e definitivamente a vida das pessoas de Poço Redondo”, enfatizou ele.

Investimento

Luiz Roberto encerrou a programação de visitas em Porto da Folha, onde está em execução as obras do Mercado Municipal da cidade. De acordo com o gestor da Sedurbi, a intervenção está bem adiantada e existe a possibilidade de inauguração no segundo semestre deste ano.

“No alto sertão sergipano, o Governo do Estado investe mais de 400 milhões em obras de infraestrutura. Algumas delas por meio do Acelera Sergipe, um programa voltado para o desenvolvimento dos municípios”, concluiu o secretário.

Foto: Ascom/Sedurbi